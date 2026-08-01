40 και χρόνια πριν.... Η «αγορά του αιώνα» που άλλαξε την Πολεμική Αεροπορία, τα σκάνδαλα και ένας «βαρόνος του πολέμου»





















Ο Σαουδάραβας επιχειρηματίας Αντνάν Κασόγκι έχει χαρακτηριστεί ως ο «βαρόνος του πολέμου», καθώς ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους όπλων κατά τις δεκαετίες 70 και 80. O Κασόγκι χαρακτήριζε τη δουλειά ως «σωστό μάρκετινγκ». Ήταν ο «μεσολαβητής» για τις μεγαλύτερες συμφωνίες ανάμεσα σε κυβερνήσεις και βιομηχανίες όπλων. Το όνομά του συνδέθηκε με σκοτεινές ιστορίες και σκάνδαλα. Όμως, πάντα κατάφερνε να την «βγάλει καθαρή». Διαβόητος τζογαδόρος, γυναικάς και σπάταλος ο Κασόγκι ήταν ο ορισμός του πλεϊμπόι και για ένα μεγάλο διάστημα δεν σταματούσε να δίνει «τροφή» στον τύπο.Ο Αντνάν Κασόγκι γεννήθηκε στην Μέκκα το 1935 από Τούρκους γονείς. Ο πατέρας του, Μοχάμεντ Κασόγκι ήταν προσωπικός γιατρός του βασιλιά Ιμπν Σαούντ. Η αδερφή του Αντνάν, Σαμίρα Κασόγκι παντρεύτηκε τον Αιγύπτιο μεγαλοεπιχειρηματία Μοχαμέντ Αλ Φαγιέντ με τον οποίο απέκτησε τον Ντόντι Αλ Φαγιέντ, που σκοτώθηκε στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997 μαζί με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα.Σπούδασε στο κολέγιο αρρένων Victoria στην Αλεξάνδρεια, ενώ μετά έφυγε για την Αμερική για να κάνει σπουδές μηχανικού στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Έγινε δεκτός και από το Πανεπιστήμιο Στάντφορντ. Ωστόσο, παράτησε τις σπουδές του. Από νεαρή ηλικία κατάλαβε ότι οι επιχειρήσεις θα τον έκαναν πλούσιο.Σε ηλικία μόλις 21 ετών μεσολάβησε ώστε η Σαουδική Αραβία να αγοράσει από αμερικανικές εταιρίες φορτηγά αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, με τα οποία θα ενίσχυε την Αίγυπτο στον πόλεμό της με το Ισραήλ. Για την συμφωνία του πήρε περισσότερα από 150.000 δολάρια.Σύντομα ο Κασόγκι έγινε ο «άνθρωπος που ήξερε να «τακτοποιεί» όλες τις δουλειές». Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας ενδιαφερόταν να ενισχύσει τα εξοπλιστικά της συστήματα, ο Κασόγκι ήταν εκεί για να συνδέσει τις Δυτικές εταιρίες με τη χώρα του και να ικανοποιήσει τις ανάγκες σε υποδομές και αμυντικό οπλισμό. Μεταξύ του 1970 και 1975, είχε καταφέρει να γίνει ο κύριος μεσάζων στις πωλήσεις όπλων παγκοσμίως και μόνο από την Αμερικανική εταιρία Lockheed Martin είχε εισπράξει 106 εκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες.Ο Κασόγκι θεωρήθηκε βασικός παράγοντας για την παράνομη πώληση όπλων στο Ιράν από υψηλά στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης το 1985, παρόλο που υπήρχε εμπάργκο. Αντάλλαγμα ήταν η απελευθέρωση επτά Αμερικανών που κρατούνταν όμηροι από μέλη της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ρόναλντ Ρίγκαν αρνούνταν ότι είχε ανταλλάξει όπλα με ομήρους. Μέρος των χρημάτων από την πώληση των όπλων, που είχαν ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια, χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση των ακροδεξιών ομάδων των Κόντρας που μάχονταν κατά του αριστερού αντιαμερικανικού επαναστατικού καθεστώτος της Νικαράγουας. Παρά την συμβολή του σκάνδαλο, ο Κασόγκι παρέμεινε αλώβητος και συνέχισε την παράνομη δράση του, που περιλάμβανε ξέπλυμα χρήματος, εκβιασμούς και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης.Το 1988 ο Κασόγκι συνελήφθη με την κατηγορία της απόκρυψης κεφαλαίων. Για περίπου τρεις μήνες κρατούνταν σε ένα κελί 2×3 στις φυλακές της Βέρνης στην Ελβετία. Ωστόσο, ο δισεκατομμυριούχος δεν έχασε τις ανέσεις του. Παράγγελνε καθημερινά στη φυλακή φαγητό υψηλής γαστρονομίας από το πολυτελές ξενοδοχείο «Schweizerhof» και με τα χρήματά του εξασφάλιζε ειδικά προνόμια στη φυλακή.Το όνομα του Κασόγκι συνδέθηκε και με την εκμετάλλευση του κρατικού πλούτου των Φιλιππίνων από τον δικτάτορα Φερντινάντ Μάρκος και την σύζυγό του Ιμέλντα. Ο δισεκατομμυριούχος οδηγήθηκε στα δικαστήρια, αλλά αθωώθηκε. Για λογαριασμό του Μάρκος και της συζύγου του, ο Κασόγκι είχε μεταφέρει κρυφά στη Γαλλία με το προσωπικό του τζετ 37 πίνακες με έργα των Ρούμπενς, Ελ Γκρέκο, Πικάσο και Ντεγκά. Όμως, τίποτα από αυτά δεν στάθηκε αρκετό για να ανακόψει την πορεία του.Το 1984, ο Κασόγκι έφτασε με το ιδιωτικό του τζετ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Εκεί τον υποδέχτηκε ο Αντώνης Λιβάνης, που ήταν γενικός διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Κασόγκι μεταφέρθηκε στο Καστρί, όπου συνάντησε τον Ανδρέα Παπανδρέου και συζήτησαν για αρκετή ώρα. Λέγεται ότι τότε συζήτησαν για την αγορά 40 μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000 από τη Γαλλία. Ο τύπος μιλούσε για την «αγορά του αιώνα».Ο Κασόγκι έμεινε στο πολυτελές ξενοδοχείο «Ledra Marriott» στη λεωφόρο Συγγρού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δισεκατομμυριούχος ενώ έτρωγε στο εστιατόριο «Kona Kai», είχε ένα μασέρ να του κάνει μαλάξεις που θα αύξαναν την όρεξή του και θα τον απάλλασσε από το βάρος των διαπραγματεύσεων. Συντροφιά του κρατούσαν τρεις κοπέλες, για τις οποίες πλήρωνε ξεχωριστά δωμάτια.Ο αντιπολιτευόμενος τύπος της εποχής έγραφε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε κρουαζιέρα στο υπερπολυτελές και «αμαρτωλό» γιοτ του Κασόγκι «Ναμπίλα» που είχε μήκος 86 μέτρα. Τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι τους συνέδεε ιδιαίτερη φιλία. Όμως, τα δημοσιεύματα δεν επιβεβαιώθηκαν. Δεν υπήρξαν ποτέ πειστήρια μιας τέτοιας σχέσης, ούτε κοινές φωτογραφίες ή μαρτυρίες. onalert.gr