39χρονος συνελήφθη για εμπρησμό με αναπτήρα στην Αττική... Χειροπέδες και σε 42χρονο στην Εύβοια

308 συλλήψεις και 733 διοικητικά πρόστιμα από την αρχή του έτους Σε δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση και αμέλεια σε Αττική και Ε...



Στην πρώτη υπόθεση που αφορά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση, σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 39χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής, κατηγορούμενος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση.



Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 07:15 το πρωί, όταν, σύμφωνα με την έρευνα, ο 39χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας με αναπτήρα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου πέντε τετραγωνικά μέτρα χαμηλής βλάστησης και ξερών χόρτων.



Πυρκαγιά από αμέλεια στην Εύβοια





Η δεύτερη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Νέος Πύργος Ευβοίας, επί της Περιφερειακής Οδού Ιστιαίας–Αιδηψού. Ένας 42χρονος συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Εύβοιας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15, κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σύκων, με αποτέλεσμα να καεί έκταση περίπου μισού στρέμματος σε οικοπεδικό χώρο. Σε βάρος του επιβλήθηκε, παράλληλα, διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.281 ευρώ.



308 συλλήψεις από την αρχή του έτους





Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 20 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.178.021,08 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 274 (88,96%) είναι από αμέλεια και οι 34 (11,04%) από πρόθεση.

Σε δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση και αμέλεια σε Αττική και Εύβοια αντίστοιχα προχώρησαν την Πέμπτη 20 Αυγούστου τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.