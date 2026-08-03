Λάρισα: «Γέφυρα ζωής» για 25χρονη που Ακρωτηριάστηκε σε αγροτικές εργασίες

Σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα σήμερα Κυριακή το πρωί σε χωριό της Λάρισας, στον δήμο Κιλελέρ. Θύμα μία γυναίκα 25 ετών, η οποία ακρωτηριάστηκ...

Σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα σήμερα Κυριακή το πρωί σε χωριό της Λάρισας, στον δήμο Κιλελέρ.Θύμα μία γυναίκα 25 ετών, η οποία ακρωτηριάστηκε στο δεξί της χέρι την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa, κόπηκαν ο δείκτης και ο αντίχειρας.Με ιδιωτικό όχημα η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με τη συνδρομή περιπολικών και δικυκλιστών της ΔΙΑΣ, ενώ λίγο αργότερα στο νοσοκομείο με άλλο όχημα και πάλι με τη συνδρομή της αστυνομίας μεταφέρθηκαν και τα ακρωτηριασμένα μέλη της, προκειμένου να μη χαθεί ούτε δευτερόλεπτο.Αναμένεται προσπάθεια συγκόλλησης από τους χειρουργούς του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.