22 Ευρωπαίοι ηγέτες κατά της πολιτικής του αριστερού Πέδρο Σάντσεθ στο μεταναστευτικό! Ανάμεσα τους ο Μητσοτάκης!

Είκοσι δύο ηγέτες της ΕΕ — συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι — ε...

Είκοσι δύο ηγέτες της ΕΕ — συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι — επέκριναν το Σάββατο τις μεταναστευτικές πολιτικές του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, υπονομεύοντας την ασφάλεια των συνόρων της Ένωσης.Ο ολοένα και πιο απομονωμένος Σάντσεθ απάντησε ότι οι εταίροι του στην ΕΕ αντιδρούσαν με «εγωιστικό» και «παράνομο» τρόπο στην ξαφνική εισροή περίπου 50.000 μη εξουσιοδοτημένων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική.Η ‘πολιτική’ Σάντσεθ για νομιμοποίηση των μεταναστών…Ενώ σχεδόν όλοι αυτοί οι μετανάστες έχουν πλέον επιστρέψει στο Μαρόκο — και κανένας δεν πέρασε στην ηπειρωτική χώρα της ΕΕ — οι 22 ηγέτες εξέφρασαν «σοβαρή ανησυχία» για την απειλή για τα σύνορα της ΕΕ και επικεντρώθηκαν στην κίνηση του Σάντσεθ να χορηγήσει νόμιμο καθεστώς σε έως και 1,2 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες ως «παράγοντα έλξης» που τροφοδότησε την κρίση.Σε επιστολή τους προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίκαελ Μάρτιν, οι 22 ηγέτες αναφέρθηκαν άμεσα στην ανάγκη συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ σε πολιτικές όπως το πρόγραμμα νομιμοποίησης μεταναστών της Μαδρίτης.«Έχουμε καθήκον να αποτρέψουμε αποτελεσματικά και να καταπολεμήσουμε αδυσώπητα την παράνομη μετανάστευση, συντονίζοντας τη δράση μας, ενισχύοντας τα εξωτερικά μας σύνορα και αντιμετωπίζοντας όλες τις πολιτικές που μπορούν να χρησιμεύσουν ως παράγοντες έλξης, όπως η νομιμοποίηση [ενός] πολύ μεγάλου αριθμού παράτυπων μεταναστών», έγραψαν οι ηγέτες.Η Μαδρίτη έχει αντικρούσει τον ισχυρισμό ότι το σχέδιο νομιμοποίησης της χώρας πυροδότησε την κρίση στη Θέουτα και έχει επισημάνει ότι κανένα από τα άτομα που εισήλθαν παράνομα στον θύλακα δεν θα δικαιούται να επωφεληθεί από το μέτρο.«Αυτή η διαδικασία βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η απόδειξη διαμονής στην Ισπανία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2026 και η διαμονή στην Ισπανία για πέντε συνεχόμενους μήνες κατά τη στιγμή της αίτησης», δήλωσε εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών.Επιπλέον, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο, ήταν τον Ιούνιο.Ωστόσο, αυτές οι εξηγήσεις δεν φαίνεται να έχουν επηρεάσει τους ηγέτες της ΕΕ που υπέγραψαν την επιστολή προς τους Κόστα, Φον ντερ Λάιεν και Μάρτιν.«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι ανεξέλεγκτες μαζικές διελεύσεις, η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης ή άλλες υβριδικές απειλές να δημιουργήσουν την αντίληψη ότι η παράνομη είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατή. Ότι η παράνομη είσοδος ενός μετανάστη μπορεί να μετατραπεί σε νόμιμη παραμονή», συνέχισαν, σημειώνει το Politico.eu