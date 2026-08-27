Έρχεται νέο 1912... Πανικοβλημένοι οι τούρκοι «ειδικοί» από τις Bergamini προσπαθούν με ψέματα να καθησυχάσουν όσους τούρκους «ρωτάνε και ανησυχούν»!

Προσπαθούν να λοιδορήσουν την αγορά τους με αναφορές περί "αόπλων πλοίων", μεταχειρισμένων κ.ά., λέγοντας ότι αυτοί παράγουν τα ...









Πανικός και οργή διακατέχει την τουρκική κοινή γνώμη, και το αμυντικό σύμπλεγμα στην Τουρκία για την αγορά από την χώρα μας των δύο ιταλικών Φρεγατών Carlo Bergamini (F-590), με τις οποίες το Πολεμικό Ναυτικό μας αποκτά πρωτόγνωρες δυνατότητες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.



Ο τουρκικός προπαγανδιστικός μηχανισμός τώρα, ξεκίνησε δουλειά









ΨΕΜΑΤΑ! Ποια είναι η αλήθεια...



Τα νέα πολεμικά πλοία θα παραδοθούν πολύ πριν από το 2029, με την πρώτη Carlo Bergamini (F-590) το πρώτο εξάμηνο του 2028 και την Virginio Fasan (F-591) στο πρώτο εξάμηνο του 2029.



Δεν πρόκειται για άδεια κύτη. Είναι ενεργά, εξαιρετικά ικανά πολεμικά σκάφη που εκποιούνται από το Ιταλικό Ναυτικό καθώς μεταβαίνει στη νεότερη κλάση FREMM EVO.



Είναι εξοπλισμένα με συστήματα πολλαπλών αποστολών για αεράμυνα, ανθυποβρυχιακό πόλεμο και επιφανειακές επιθέσεις.



Η σύμβαση αξιολογεί την οικονομική αξία των πλοίων «στην τρέχουσα κατάστασή τους» επειδή είναι μεταχειρισμένες μονάδες.



Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποσυναρμολογημένα. Απλώς σημαίνει ότι η Ελλάδα αγοράζει τα υπάρχοντα κύτη με τις τρέχουσες επιχειρησιακές τους σουίτες.



Αντί το Ελληνικό Ναυτικό να σπεύδει να εξοπλίσει άδεια πλοία, η συμφωνία περιλαμβάνει επίσημα τα ελληνικά ναυπηγεία σε εργασίες συντήρησης και την ενσωμάτωση νέων οπλικών συστημάτων.



Αυτή η διαμόρφωση έχει ως στόχο να ευθυγραμμίσει τα σκάφη με τις συγκεκριμένες στρατηγικές απαιτήσεις του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, και αυτό φοβούνται οι Τούρκοι αφού τα συστήματα που θα τοποθετηθούν θα είναι υπερσύγχρονα.



Τα σκάφη θα χρησιμεύσουν ως άμεση ενίσχυση υψηλής ικανότητας για να επιχειρούν παράλληλα με τις νέες γαλλικές φρεγάτες FDI Belharra της Ελλάδας και τα εκσυγχρονισμένα πλοία κλάσης MEKO.



Στις διεθνείς αμυντικές συμβάσεις για μεταχειρισμένο υλικό, ο όρος «ως έχει και ευρίσκεται» (in their current condition) αποτελεί πάγια νομική και οικονομική διατύπωση.



Η τιμή αντικατοπτρίζει ότι τα ιταλικά πολεμικά πλοία έχουν ήδη γράψει ώρες υπηρεσίας στο Ιταλικό Ναυτικό, οπότε η Ελλάδα δεν πληρώνει τιμή καινούργιου.



Τα συστήματα ραντάρ Kronos, τα σόναρ και οι εκτοξευτές πυραύλων (Aster 15/30) που φέρουν ήδη τα πλοία περιλαμβάνονται κανονικά στην παράδοση.



Η διάταξη αυτή επιτρέπει στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό να παραλάβει ετοιμοπόλεμες μονάδες και, σε δεύτερο χρόνο, να κάνει τις απαραίτητες προσθήκες (π.χ. ελληνικά συστήματα τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρονικού πολέμου) μέσω της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.



Οι δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini-class FREMM που αποκτά η Ελλάδα ανήκουν σε δύο διαφορετικές διαμορφώσεις, κάτι που προσφέρει στο Πολεμικό μας Ναυτικό έναν εξαιρετικό συνδυασμό γενικής χρήσης-κρούσης (GP) και ανθυποβρυχιακού πολέμου (ASW).

Τα Οπλικά Συστήματα των Δύο Ιταλικών FREMM



Τα δύο πλοία μοιράζονται την ίδια βασική αντιαεροπορική ομπρέλα, αλλά διαφέρουν σημαντικά στον κύριο οπλισμό πυροβόλων και στους πυραύλους επιφανείας.

Carlo Bergamini (F-590)



Διαθέτει 16 κάθετους εκτοξευτές Sylver A50 VLS για πυραύλους Aster 15 (εμβέλεια 30+ χλμ) και Aster 30 (εμβέλεια 120+ χλμ).



Ηλεκτρονικά/Ραντάρ: Κεντρικό ραντάρ Leonardo Kronos Grand Naval (AESA), πλήρως συμβατό με τους πυραύλους Aster για ταυτόχρονη εμπλοκή πολλαπλών απειλών.



Εγγύς Προστασία (CIWS): Πυροβόλο OTO Melara 76mm/62 σε διαμόρφωση Strales/Davide, το οποίο εκτοξεύει κατευθυνόμενα βλήματα DART για την κατάρριψη επερχόμενων πυραύλων (αντίστοιχο του Phalanx αλλά με μεγαλύτερο βεληνεκές).



Τορπίλες: 2 τριπλοί εκτοξευτές B-515 για ελαφρές τορπίλες MU90 Impact.Διαφοροποίηση ανά ΠλοίοCarlo Bergamini (F-590) έκδοση General Purpose (GP).



Κύριο Πυροβόλο: Ένα πανίσχυρο Leonardo Otobreda 127mm/64 Vulcano στην πλώρη. Έχει τη δυνατότητα να πλήξει στόχους στην ξηρά ή τη θάλασσα σε αποστάσεις άνω των 100 χλμ με κατευθυνόμενα πυρομαχικά.



Πύραυλοι Επιφανείας: 8 αντιπλοϊκοί πύραυλοι MBDA Teseo Mk-2/A (βέλος κρούσης ~180 χλμ).

Virginio Fasan (F-591)Έκδοση Anti-Submarine Warfare (ASW)





Κύριο Πυροβόλο: Αντί για το πυροβόλο των 127mm, φέρει δεύτερο πυροβόλο OTO Melara 76mm Strales στην πρύμνη (πάνω από το υπόστεγο του ελικοπτέρου) για αυξημένη προστασία 360 μοιρών.



Πύραυλοι & Ανθυποβρυχιακά: Φέρει 4 πυραύλους Teseo Mk-2/A και 4 πυραύλους MILAS (σύστημα που μεταφέρει μια τορπίλη MU90 σε απόσταση έως 35 χλμ για ακαριαία προσβολή υποβρυχίων).



Σόναρ: Επιπλέον του σόναρ κύτους, διαθέτει το κορυφαίο συρόμενο σόναρ μεταβλητού βάθους CAPTAS-4, το οποίο θεωρείται ο «εφιάλτης» των σύγχρονων αθόρυβων υποβρυχίων.



Η ταυτόχρονη παρουσία των γαλλικών FDI και των ιταλικών FREMM δημιουργεί μια νέα, εξαιρετικά ισορροπημένη αρχιτεκτονική ισχύος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αυτό ακριβώς φοβούνατι οι Τούρκοι.

Οι γαλλικές και οι ιταλικές Φρεγάτες μαζί με τις εκσυγχρονσιμένες ΜΕΚΟ και μια πιθανή αγορά υποβρυχίων, καταστούν το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, πανίσχυρο και κυρίως "άκρως θανατηφόρο" απέναντι στο νέο-Οθωμανικό Πολεμικό Ναυτικό των 51 υπό ναυπήγηση πλοίων.Ο λόγος είναι ότι οι Τούρκοι ξέρουν ότι οι σύγχρονες ελληνικές Φρεγάτες και τα υποβρύχια μας, μπορούν να κλείσουν τον τουρκικό στόλο στα Δαρδανέλλια και το Ακσάζ, σε μια επανάληψη του 1912.Υπενθυμίζουμε ότι και τότε οι Τούρκοι είχαν πιο πολλά και ισχυρά θωρηκτά, αλλά το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό τους κατατρόπωσε και δεν τόλμησαν να ξεμυτίσουν στο Αιγαίο., αναφέρει Τούρκος ειδικός.