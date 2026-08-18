Μύκονος: Συγκλονιστική κατάθεση 18χρονης για τον βιασμό της από Κοσοβάρο σε γνωστό μπαρ – «Του έλεγα όχι και συνέχιζε»

Λεπτό προς λεπτό ο βιασμός της 18χρονης Ιταλίδας τουρίστριας σε γνωστό μπαρ της Μυκόνου, ξεδιπλώνεται μέσα από τη δικογραφία της υπόθεσης...





Αναστάτωση στο μπαρ



Βέβαια στην συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε αν και αρχικά δεν επεδίωξε την ποινική δίωξη του κατηγορουμένου, στη συνέχεια τον αναγνώρισε από τις φωτογραφίες που της έδειξαν και ζήτησε την τιμωρία του.



«Αναφέρομαι στην από 18/08/2026 ένορκη κατάθεση που έδωσα στην Υπηρεσία σας και επιβεβαιώνω το περιεχόμενό της. Με καλέσατε να προσέλθω στην Υπηρεσία σας καθώς με ενημερώσατε ότι έχετε συλλάβει τον δράστη, που κατάγγειλα για το βιασμό. Όσο βρίσκομαι στην Υπηρεσία σας μου δείξατε δια ζώσης τον άνδρα που κρατείται. Όσο περνάει η ώρα και ηρεμώ καθαρίζει η σκέψη μου και θυμάμαι περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτόν που είδα στην Υπηρεσία σας τον γνώρισα χθες και δηλώνω με σιγουριά ότι είναι αυτός που με βίασε στο μπαρ. Επιθυμώ την ποινική δίωξη για τον βιασμό μου».

Ο 23χρονος κατηγορούμενος, συνελήφθη, ενώ το νεαρό θύμα μπήκε σε καθεστώς προστασίας καθώς υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Οι μαρτυρίες του θύματος και της φίλης της συγκλονίζουν, καθώς περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια πως στήθηκε το ανατριχιαστικό σκηνικό του βιασμού ξημέρωμα σε πασίγνωστο bar της Μυκόνου.Η περιγραφή της 18χρονης Ιταλίδας που επέλεξε το κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων για να περάσει τις διακοπές με δυο φίλες της που γνωρίζονταν από το σχολείο, είναι αναλυτική και σοκάρει.«Είμαι για διακοπές στη Μύκονο από την 15/8/2026 μαζί με άλλες δύο φίλες μου. Μένουμε όλες μαζί σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Με τις δυο φίλες μου, γνωριζόμαστε από τα μαθητικά μας χρόνια. Χθες 17/8/2026 και ώρα 12:00 πήγαμε όλες μαζί στο beach-bar με την επωνυμία (αναφέρεται σε πασίγνωστο μπαρ του νησιού). Στην αρχή καθίσαμε σε ξαπλώστρες στην τελευταία σειρά και κατά την 18:00 ώρα πήγαμε στο χώρο του μπαρ. Εκεί γνωρίσαμε κάποια παιδιά από την Ιταλία και διασκεδάζαμε μαζί τουλάχιστον μέχρι την 21:00 ώρα. Από κει και πέρα επειδή είχαμε πιει πάρα πολύ αλκοόλ και δε θυμάμαι πολλά να σας τα πω με τη σειρά.Σίγουρα θυμάμαι στο διάστημα από την 22:00 έως την 22:30 ώρα της 17/08/2026 να είμαι σε κάποια από τις ξαπλώστρες που είχαμε κρατήσει. Θυμάμαι να είμαι με έναν άνδρα και να βάζει το πέος του μέσα στον κόλπο μου χωρίς συναίνεση μου. Θυμάμαι ξεκάθαρα να λέω όχι αλλά αυτός να συνεχίζει. Δε μπορώ να διευκρινίσω πόση ώρα μπορεί να κράτησε αυτό καθώς έχω κενά μνήμης» ανέφερε η 18χρονη.Στις επόμενες γραμμές τις καταθέσεις οι αστυνομικοί την ρωτούν αν μπορεί να το περιγράψει και εκείνη απαντά πως «Όχι δεν τον θυμάμαι καθόλου. Δε θυμάμαι το πρόσωπο του ούτε καν πως τον λένε αν και θυμάμαι να μου λέει ότι είναι από τη Γαλλία. Έχω εκλάμψεις μνήμης γιατί είχα πιει πολύ αλκοόλ. Επίσης θυμάμαι μετά το περιστατικό να πηγαίνω με τις φίλες μου στην τουαλέτα για να βγάλω το ταμπόν μου το οποίο είχα γιατί περιμένω περίοδο αυτές τις μέρες. Μετά θυμάμαι να βρίσκομαι με τις φίλες μου έξω από το μπαρ και μετά στο ασθενοφόρο» είπε.Στο ερώτημα αν θυμάται αν αντιστάθηκε με κάποιο τρόπο ή με ποιο τρόπο την εξανάγκασε ο συγκεκριμένος αποκρίθηκε πως: «Όχι δε θυμάμαι αν αντιστάθηκα ούτε θυμάμαι αν χρησιμοποίησε βία. Το μόνο που θυμάμαι όπως σας είπα είναι ότι έβαζε το πέος του μέσα στον κόλπο μου ενώ του έλεγα ξεκάθαρα ότι δε θέλω. Εξάλλου βρισκόμουν σε κατάσταση στην οποία δεν ήμουν σε θέση να αντισταθώ λόγω μέθης. Από κει και πέρα μου είπαν οι φίλες μου τι συνέβη δηλαδή ότι με βρήκαν περίπου την 22:30 ώρα μπρούμυτα στην ξαπλώστρα μαζί με τον άνδρα τη στιγμή που τελούσε την σεξουαλική πράξη και είχε το πέος του μέσα στον κόλπο μου. Μάλιστα μου είπαν ότι ήμουν σε άθλια κατάσταση από το ποτό και αυτός μόλις τον είδαν βγήκε από μέσα μου και προσπάθησε να φύγει. Μάλιστα έμαθα ότι πιάστηκε στα χέρια με τον έναν νεαρό. Αυτά όμως που σας λέω μου τα διηγήθηκαν αργότερα οι φίλες μου».Στην ερώτηση αν κατά τη διάρκεια της νύχτας γνώρισε κι άλλα άτομα στο συγκεκριμένο χώρο απάντησε πως «Ναι, νωρίτερα που είχαμε γνωρίσει τα άλλα παιδιά από την Ιταλία, είχα γνωρίσει τον (σ.σ αναφέρεται σε ένα ανδρικό όνομα) όπως σας είπα παραπάνω με τον οποίο κάποια στιγμή θυμάμαι να φιλιόμαστε στο στόμα όμως με την συναίνεση μου».Όταν δε την ρώτησαν αν μπορεί να αναγνωρίσει το βιαστή της η κοπέλα απάντησε αρνητικά. «Όχι δυστυχώς δεν τον θυμάμαι καθόλου. Πιστεύω ότι οι φίλες μου αν τον δουν θα τον αναγνωρίσουν». Στη συνέχεια προέβησαν σε μία σειρά και άλλων ερωτήσεων. Ειδικότερα:«Ερώτηση: Έχεις κάποιου είδους τραύμα από την αξιόποινη πράξη εις βάρος σου;Απόκριση: Όχι δεν έχω κάτι εμφανές.Ερώτηση: Τι ρούχα που φορούσες στο μπαρ;Απόκριση: Φορούσα ένα λευκό μπικίνι από πάνω και μία πράσινη κοντή φούστα. Σας παραδίδω το κάτω μέρος του μαγιό που φορούσα.Ερώτηση: Κατά τη διάρκεια της νύχτας προέβης σε χρήση ναρκωτικών ουσιών;Απόκριση: Όχι κατανάλωσα μόνο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ από την 12:00 ώρα της 17/08/2026 έως το βράδυ.Ερώτηση: Έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας, λαμβάνεις φαρμακευτική αγωγή;Απόκριση: Πάσχω από οριακή διαταραχή προσωπικότητας και λαμβάνω αντίστοιχη αγωγή από την οποία απέχω αυτές τις μέρες επειδή καταναλώνω αλκοόλ.Ερώτηση: Επιθυμείς να εξεταστείς από Ιατροδικαστή;Απόκριση: Δεν επιθυμώ. Θα φύγω σε δύο μέρες και ήδη έχω εξεταστεί από γιατρό στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου.Ερώτηση: Έχεις ασφάλεια για το περιστατικό που σου συνέβη;Απόκριση: Δεν γνωρίζω αν έχω. Ερώτηση: Επιθυμείς την ποινική δίωξη του δράστη;Απόκριση: Όχι δεν επιθυμώ την ποινική δίωξη του δράστη γιατί δεν θέλω να μπω σε διαδικασία να ταξιδεύω στην Ελλάδα για δικαστήριο».