15 ΓΕΛΟΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που τις κάνεις και σου τις κάνουν κάθε μέρα.... και δεν θα σταματήσει να συμβαίνει...





Η καθημερινότητα είναι γεμάτη από ερωταποκρίσεις όλων των ειδών, απολύτως απαραίτητες για να επικοινωνήσουμε αλλά και για να συνεννοηθούμε με τους γύρω μας. Σωστά μέχρι εδώ! Άλλωστε μιλάμε για να… καταλαβαινόμαστε. Τι γίνεται, όμως, με τις ερωτήσεις που μας κάνουν (ή κάνουμε) καθημερινά, χωρίς λόγο; Για ποιο σκοπό διατυπώνονται, αν όχι για να προκαλέσουν γέλιο και να μπουν στη λίστα με τις πιο “γελοίες” ερωτήσεις που έγιναν ποτέ; Οι 15 ερωτήσεις που ακολουθούν δεν νομίζω να χρειάζονται… απάντηση!1. Μόλις έχει επιστρέψει στο σπίτι και σου λένε:- Ήρθες;(Όχι, στο δρόμο είμαι ακόμη κι έρχομαι!)2. Σε παίρνουν τηλέφωνο στο σταθερό:- Έλα ρε, σπίτι είσαι;(Όχι, είμαι στο χωράφι κι έχω κάνει εκτροπή!)3. Σε καφετέρια:- Ένα φραπέ γλυκό, χωρίς.- Χωρίς γάλα;(Όχι, χωρίς καλαμάκι!)4. Συναντιέσαι με έναν φίλο:- Έλα ρε, πού είσαι;(Στην απέναντι γωνία!)5. Ανάβεις το θερμοσίφωνα:- Θα κάνεις μπάνιο;(Όχι, τον άναψα για να καίει ρεύμα!)6. Ντύνεσαι και ετοιμάζεσαι να φύγεις, οπότε ακούς:- Θα βγεις;(Όχι, προβάρω ρούχα!)7. Τρως όλο το φαγητό σου και ζητάς δεύτερο πιάτο, οπότε σου λένε:- Σ’ άρεσε;(Όχι, αλλά να μη σε προσβάλλω!)8. Λες στον άλλο ότι βρήκες κοπέλα και σου λέει:- Καλή είναι;(Όχι, αλλά μια ψυχή που είναι να βγει…)9. Έρχεται ο υδραυλικός σπίτι και ο ιδιοκτήτης ρωτάει:- Ήρθατε για τη βρύση;(Όχι, ν’ αλλάξω μια λάμπα και να κρεμάσω τις κουρτίνες!)10. Δώδεκα τη νύχτα, βάζεις πιτζάμες, λες καληνύχτα και πας στο δωμάτιό σου και σε ρωτάνε:- Πας για ύπνο;(Όχι, πάω να ρίξω μπετά σε μια οικοδομή!)11. Κάθεσαι σε καφετέρια και περνάει γνωστός:- Α, εδώ κάτσατε;(Όχι, ολογράμματα είμαστε!)12. Πας στο βενζινάδικο, κατεβαίνεις από το αμάξι και ανοίγεις το πορτάκι της βενζίνης:- Βενζίνη θέλεις;(Όχι, να του βάλω πορτοκαλάδα!)13. Καλείς κλειδαρά, έρχεται μετά από 40 λεπτά και σε βρίσκει απ’ έξω:- Κλειδώθηκες απ’ έξω;(Όχι, απλά βρίσκω εναλλακτικούς τρόπους να μπαίνω στο σπίτι!)14. Σε παίρνουν τηλέφωνο το βράδυ και με το που απαντάς:- Ξύπνιος είσαι;(Όχι, σου μιλώ στον ύπνο μου!)15. Είσαι αριστερόχειρας και συμπληρώνεις μια υπεύθυνη δήλωση, οπότε σου λένε:- Αριστερόχειρας είσαι;(Όχι, κουράστηκε το δεξί και είπα να χρησιμοποιήσω το αριστερό!) http://perierga.gr