Αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο με 15 συλλήψεις, ξηλώθηκαν 1.860 μέτρα καλωδίων για ρευματοκλοπές

Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί το πρωί σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομ...



Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι 15 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.



Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 17 παραβάσεις του ΚΟΚ, μεταξύ άλλων για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη χρήση προστατευτικού κράνους. Αφαιρέθηκαν επίσης δύο άδειες κυκλοφορίας και δύο άδειες ικανότητας οδήγησης.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ρευματοκλοπές. Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 1.860 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν ακόμη δύο περιπτώσεις ρευματοκλοπής από κατοικίες.



Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 19 ηλιακά πάνελ, μία γεννήτρια, ένας ηλεκτροσυγκολλητής και 11 ηλεκτρικά εργαλεία. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δύο δικογραφίες για ρύπανση του περιβάλλοντος.



Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε επίσης drone.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί το πρωί σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων. Συνολικά συνελήφθησαν 15 άτομα ενώ παράλληλα ξηλώθηκαν 1.860 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούσαν για ρευματοκλοπές.