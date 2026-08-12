«Οι Έλληνες θα παγώσουν τις διμερείς σχέσεις με την τουρκία, θα ακυρώουν την συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν και θα κανουν 12 νμ στην Κρήτη»

Το τουρκικό δημοσίευμα λέει πως η Ελλάδα προετοιμάζεται, να λάβει αντίποινα κατά της απόφασης της Τουρκίας για το θαλάσσιο πάρκο, η Αθήνα...
Το τουρκικό δημοσίευμα λέει πως η Ελλάδα προετοιμάζεται, να λάβει αντίποινα κατά της απόφασης της Τουρκίας για το θαλάσσιο πάρκο, η Αθήνα σχεδιάζει να παγώσει τις διμερείς σχέσεις, να ακυρώσει τη σύνοδο κορυφής Ερντογάν-Μητσοτάκη και να μπλοκάρει τις διαδικασίες έκδοσης βίζας και άμυνας της Τουρκίας στην ΕΕ. Η Ελλάδα εξετάζει επίσης την επιλογή επέκτασης των χωρικών της υδάτων γύρω από την Κρήτη στα 12 μίλια,
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ‘MAVI VATAN’ από την Άγκυρα, η Ελλάδα ετοιμάζεται να αναλάβει δράση μετά την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων απέναντι από τα Δαρδανέλια και τη Φετιγιέ, σε αντίποινα για τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον ελληνικό Τύπο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη σχεδιάζει να στοχοποιήσει την προγραμματισμένη συμφωνία απελευθέρωσης των θεωρήσεων και την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρώπη.
Συνεπώς, το πλαίσιο της συμφωνίας, το οποίο προβλέπει την απόκτηση πρόσβασης της Τουρκίας στα σύνορα Σένγκεν χωρίς βίζα, εφόσον πληροί 6 προϋποθέσεις, αποτελεί στόχο της Ελλάδας.
Ωστόσο, η Αθήνα, η οποία σχεδιάζει επίσης να παγώσει τις διμερείς σχέσεις, ετοιμάζεται να ακυρώσει τις συναντήσεις μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα έχει ουσιαστικά αναβληθεί.
Περιμένουν τις περαιτέρω κινήσεις της Άγκυρας
Η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ότι μια σαφέστερη εικόνα της στρατηγικής της Τουρκίας θα προκύψει τις επόμενες εβδομάδες, καθώς θα κυλούν οι εξελίξεις. Σύμφωνα με την Αθήνα, τυχόν όροι, περιορισμοί ή απαγορεύσεις που ενδέχεται να επιβάλει η Τουρκία σε δραστηριότητες όπως η αλιεία, η ναυσιπλοΐα και η έρευνα εντός των θαλάσσιων πάρκων που έχει ανακηρύξει θα προκαλέσουν αντίποινα από την Ελλάδα.
Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η δεύτερη προϋπόθεση είναι το κατά πόσον η Άγκυρα θα εμποδίσει την επανέναρξη της έρευνας για το έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας- Κύπρου.
Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η Ελλάδα αναμένεται να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση σε ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.
«Θα προκαλέσουν πρόκληση με τα χωρικά ύδατα στην Κρήτη»
Πέρα από την απομάκρυνση της Άγκυρας από το πρόγραμμα SAFE, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναμένεται να ενημερώσει τους ομολόγους του στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για τα θαλάσσια πάρκα που έχει ανακηρύξει η Τουρκία.
Η Αθήνα αναμένεται να αντιταχθεί στην πρόοδο σε ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται η Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης, της απελευθέρωσης των θεωρήσεων και του ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού κόμβου που συνδέει την Ευρώπη με τον Νότιο Καύκασο και την Κεντρική Ασία.
Έλληνες αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια είναι μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται.
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