«Οι Έλληνες θα παγώσουν τις διμερείς σχέσεις με την τουρκία, θα ακυρώουν την συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν και θα κανουν 12 νμ στην Κρήτη»

Το τουρκικό δημοσίευμα λέει πως η Ελλάδα προετοιμάζεται, να λάβει αντίποινα κατά της απόφασης της Τουρκίας για το θαλάσσιο πάρκο, η Αθήνα...

Το τουρκικό δημοσίευμα λέει πως η Ελλάδα προετοιμάζεται, να λάβει αντίποινα κατά της απόφασης της Τουρκίας για το θαλάσσιο πάρκο, η Αθήνα σχεδιάζει να παγώσει τις διμερείς σχέσεις, να ακυρώσει τη σύνοδο κορυφής Ερντογάν-Μητσοτάκη και να μπλοκάρει τις διαδικασίες έκδοσης βίζας και άμυνας της Τουρκίας στην ΕΕ. Η Ελλάδα εξετάζει επίσης την επιλογή επέκτασης των χωρικών της υδάτων γύρω από την Κρήτη στα 12 μίλια,