Έφτασε το πιο θερμό 10ήμερο με 40άρια, υγρασία και ζέστη έως το βράδυ - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

Έναν παρατεταμένο καύσωνα στη λήξη του καλοκαιριού μας επιφύλασσε ο φετινός Αύγουστος, με τη θερμοκρασία να αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνε...



Θα «ψηθεί» και η Αττική



Στην Αττική η θερμοκρασία κατά τις ημέρες του καύσωνα και κυρίως το τριήμερο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα κυμαίνεται στους 26 με 27 βαθμούς κελσίου.

Έναν παρατεταμένο καύσωνα στη λήξη του καλοκαιριού μας επιφύλασσε ο φετινός Αύγουστος, με τη θερμοκρασία να αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει στους 37 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια να κορυφώνεται, φτάνοντας ακόμη και τους 40.Μιλώντας στο CNN Greece, η γνωστή μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου κάνει λόγο για ένα καυτό 10ήμερο που ξεκινάει από αύριο Παρασκευή (20/8) με κορύφωση το προσεχές Σαββατοκύριακο, όποτε το θερμόμετρο αναμένεται να «γράψει» και 40άρια.«Πρόκειται για παρατεταμένο κύμα καύσωνα που είναι το πρώτο του καλοκαιριού στη χώρα μας», αναφέρει η ίδια, προβλέποντας ότι ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετίσει με υψηλές θερμοκρασίες.Μάλιστα, σύμφωνα με την κυρία Ρήγου, σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία, η αίσθηση της ζέστης θα είναι ακόμη πιο έντονη.Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, στο επίκεντρο θα βρεθούν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει έως 40 βαθμούς Κελσίου.Επισημαίνει δε ότι τόσο νωρίς το πρωί όσο και το βράδυ η ζέστη θα παραμένει, καθώς ο υδράργυρος δεν θα πέφτει κάτω από τους 26 με 27 βαθμούς κελσίου.«Από αύριο Παρασκευή στα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα ανέβει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Το τριήμερο Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, θα έχουμε κορύφωση του καύσωνα με την θερμοκρασία να φτάνει σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία στους 40 βαθμούς. Σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία η αίσθηση της ζέσης θα είναι πολύ μεγαλύτερη», σημειώνει.Και προσθέτει σε ποιες περιοχές θα καταγραφούν 40άρια: σε Λάρισα, Καρδίτσα, Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Αργολίδα, Γιαννιτσά, ο υδράργυρος ίσως τοπικά να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου.Παράλληλα, τα μελτέμια στο Ανατολικό Αιγαίο θα είναι περιορισμένα και δεν θα ξεπερνούν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ, γεγονός που θα εντείνει την έντονη ζέστη.