«Τυυρκάλα δημοσιογράφος» ξεσκίζει την τουρκία... Uzay Bulut: Όχι, η Τουρκία δεν υπάρχει στη Βίβλο!

“Η λέξη «Τουρκία» δεν υπάρχει στη Βίβλο. Αυτό που υπάρχει στη Βίβλο είναι περιοχές όπως η Κιλικία, η Γαλατία, η Καππαδοκία, ο Πόντος και ...
“Η λέξη «Τουρκία» δεν υπάρχει στη Βίβλο. Αυτό που υπάρχει στη Βίβλο είναι περιοχές όπως η Κιλικία, η Γαλατία, η Καππαδοκία, ο Πόντος και η Βιθυνία, όλες εντός ή κοντά στη Μικρά Ασία, η οποία σήμερα βρίσκεται εντός των συνόρων της Τουρκίας”, αναφέρει η γνωστή “τουρκάλα” δημοσιογράφος Uzay Bulut.
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“Η Μικρά Ασία ήταν μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τους βιβλικούς χρόνους και ήταν κατά πλειοψηφία ελληνική. Ο όρος «Ασία» της Καινής Διαθήκης αναφέρεται στη ρωμαϊκή επαρχία στο δυτικό τμήμα της Μικράς Ασίας (σημερινή Τουρκία).
Η Μικρά Ασία είναι η γενέτειρα πολλών αποστόλων και αγίων όπως ο Παύλος, ο Τιμόθεος, ο Νικόλαος Μύρων και ο Πολύκαρπος Σμύρνης. Αυτή η περιοχή ήταν κεντρικός κόμβος για τα ιεραποστολικά ταξίδια του Παύλου. Είναι επίσης η έδρα των Επτά Εκκλησιών της Ασίας (Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτειρα, Σάρδεις, Φιλαδέλφεια και Λαοδίκεια). Η Κωνσταντινούπολη και η Αντιόχεια ήταν δύο από τις πέντε αρχαίες πόλεις της πενταρχίας.
Η Αντιόχεια είναι το μέρος όπου οι οπαδοί του Ιησού ονομάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία «Χριστιανοί» και η τοποθεσία μιας από τις πρώτες εκκλησίες που ίδρυσε ο Άγιος Πέτρος. Και οι πρώτες επτά Οικουμενικές Σύνοδοι πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Μικρά Ασία. Τα ονόματα της περιοχής προέρχονται από την ελληνική γλώσσα, όπως «Ανατολία» (από την ελληνική λέξη «Ανατολή») και «Κωνσταντινούπολη».
Σήμερα, μόνο το 0,2% του πληθυσμού της Τουρκίας είναι Χριστιανοί. Η κατάρρευση του χριστιανικού πληθυσμού δεν οφείλεται σε φυσικά αίτια. Οι χριστιανικές κοινότητες στην Τουρκία έχουν, εδώ και δεκαετίες, αποδεκατιστεί μέσω μεθόδων όπως σφαγές, πογκρόμ, απελάσεις, διακρίσεις, παρενοχλήσεις και διάφορες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις που τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν την Τουρκία.
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