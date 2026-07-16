Δείχνει τα δόντια του το Πολεμικό Ναυτικό... Και οι τέσσερις Κανονιοφόροι μας με έτοιμους τους Spike NLOS…!!!

Μαχητής, Νικηφόρος, Αήττητος και Κραταιός: Το θαλάσσιο τείχος του Αιγαίου έχει πλέον τρομακτική δύναμη πυρός… Spike NLOS εγκατεστημένο...



Άρνηση περιοχής….



Πρόκειται για σύστημα που επιτρέπει στην Κανονιοφόρο να εμπλέξει στόχο χωρίς καν να χει οπτική επαφή από τη θέση του, αξιοποιώντας πληροφορίες στοχοποίησης και επιβεβαίωση μέσω ηλεκτροοπτικών μέσων. Αυτό το δεδομένο είναι σαφές ότι προσφέρει την λεγόμενη «άρνηση περιοχής» στο νησιωτικό περιβάλλον και αλλάζει τις ισορροπίες.



Οι εκτοξευτές SPIKE NLOS (MLS) αντικατέστησαν το πρυμναίο πυροβόλο Bofors Oto Breda των 40 χιλιοστών ενώ στο εσωτερικό των πλοίων, στο Κέντρο Μάχης, υπάρχουν οι νέες κονσόλες χειρισμού των ισραηλινών πυραύλων στις οποίες εκπαιδεύονται οι χειριστές.



Και από μονάδες με ελαφρύ οπλισμό και περιορισμένη ισχύ, οι τέσσερις Κανονιοφόροι «Μαχητής», αλλάζουν πρόσωπο γενόμενες anti-access/area denial (A2/AD) μονάδες, έτοιμες να «χτίσουν» στο Αρχιπέλαγος την δική τους αντιπρόσβαση περιοχής.



Μαχητής, Νικηφόρος, Κραταιός, Αήττητος γίνονται μονάδες ικανές να στήσουν το δικό τους «καρτέρι» απέναντι σε οποιαδήποτε εχθρική δύναμη, από αποβατικές έως μεγαλύτερες και ισχυρότερες. Και αυτό με τους πυραύλους SPIKE NLOS μπορούν να το κάνουν από μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας.



Σ’ ένα πόλεμο «κορεσμού», οι Κανονιοφόροι με την χρήση SPIKE NLOS είναι ικανές να προσβάλουν ταυτόχρονα πολλούς στόχους, χωρίς να χρειαστεί να πλησιάσουν σε εμβέλεια άμεσης απειλής.



Κι αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο, στρατιωτικές πηγές σημειώνουν πως στο ναυτικό μιλούν για ουσιαστική αναβάθμιση, όχι μόνο των συγκεκριμένων μονάδων, αλλά για τα «πιόνια» του Αρχηγείου Στόλου στην σκακιέρα του Αιγαίου, όπου μικρές μονάδες γίνονται ικανές ν’ αλλάξουν τα δεδομένα σε μια γεωγραφική περιοχή.

Μαχητής, Νικηφόρος, Αήττητος και Κραταιός: Το θαλάσσιο τείχος του Αιγαίου έχει πλέον τρομακτική δύναμη πυρός… Spike NLOS εγκατεστημένοι και έτοιμοι…Ισχυροποιείται το θαλάσσιο τείχος του ναυτικού στην οριογραμμή του Αρχιπελάγους. Και οι τέσσερις Κανονιοφόροι με έτοιμους τους Spike NLOS…Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος καλής λειτουργίας για το σύστημα Spike NLOS και στην τελευταία Κανονιοφόρο του πολεμικού ναυτικού. Τα πολύπειρα συνεργεία του Ναυστάθμου Σαλαμίνας που κρατούν ζωντανά τα πλοία του στόλου, σε συνεργασία με μέλη των πληρωμάτων και Ισραηλινών της κατασκευάστριας εταιρείας, δούλεψαν χωρίς να σκεφτούν το ωράριο ώστε τα νέα όπλα να «κουμπώσουν» το ταχύτερο δυνατό στις τέσσερις μονάδες της Διοίκησης Κανονιοφόρων.Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των εκτοξευτών και των δοκιμών καλής λειτουργίας και στο 4ο πλοίο, έχει γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα. Θ’ ακολουθήσει για λίγους μήνες η εκπαίδευση των στελεχών που είναι επιφορτισμένα με το νέο όπλο των Κανονιοφόρων, ώστε να φτάσουμε αμέσως μετά στις βολές αποδοχής οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες οδεύουν προς το φθινόπωρο.Κατά συνέπεια, μετά τον ΜΑΧΗΤΗ και τον ΝΙΚΗΦΟΡΟ, οι Spike NLOS, το πυραυλικό σύστημα που θυμώνει την Τουρκία, βρίσκονται πλέον στις πρύμνες των μονάδων ΑΗΤΤΗΤΟΣ και ΚΡΑΤΑΙΟΣ.Με το «MLS» οι τέσσερις Κανονιοφόροι δεν έχουν απλώς έναν εκτοξευτή, αλλά ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα εκτόξευσης και ελέγχου.Οι μονάδες και το σύστημα διαχείρισης των Spike NLOS που συνδέονται λειτουργικά, λαμβάνουν την πληροφορία, αξιολογούν την κατάσταση κινδύνου και αποφασίζουν την εμπλοκή με τον στόχο.Τα παραπάνω ήταν και μέρος της αξιολόγησης που έγινε την Τετάρτη και τις προηγούμενες ημέρες στις Κανονιοφόρους Νο3 & 4.Εκείνο που σχεδίαζε εξ αρχής το ναυτικό επιτελείο, όταν «εισέβαλε» στο πρόγραμμα του Στρατού Ξηράς, ήταν τα πλοία επιτήρησης, δηλαδή μεσαίου μεγέθους μονάδες, ν’ αποκτήσουν δυνατότητα σημαντικής κρούσης ακριβείας, με τρόπο μάλιστα που αλλάζει τις αποστάσεις εμπλοκής, αυξάνει τις επιλογές κλιμάκωσης και βεβαίως ενισχύει την αποτροπή σε ένα περιβάλλον όπου ο χρόνος αντίδρασης είναι μικρός.