Θορυβημένα τα τουρκικά ΜΜΕ: «Η Ελλάδα παραλαμβάνει πυρομαχικά Rampage και SPICE, ισραηλινής κατασκευής»

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να κάνει ένα νέο βήμα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αεροπορίας της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνησ...
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να κάνει ένα νέο βήμα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αεροπορίας της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση της Ελλάδας σχεδιάζει να προσθέσει στο απόθεμά της πυραύλους αέρος-εδάφους Rampage, ισραηλινής κατασκευής, και κιτ ακριβείας καθοδήγησης τύπου SPICE, γράφουν τουρκικά δημοσιεύματα.
Τα εν λόγω πυρομαχικά προορίζονται για χρήση στα μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Yunanistan, F-16'lar için Rampage ve Spice alacak.
Yunanistan yıl sonuna kadar F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail'den alacağı 'Rampage' füze ile 'Spice' tipi akıllı mühimmatı envanterine katmaya hazırlanıyor.
Kathimerini gazetesinin haberine göre, bunların… pic.twitter.com/5SBjZieH6J— M5 Dergi (@M5Dergi) July 16, 2026
Στόχος είναι να αυξηθεί η κρουστική ισχύς των F-16
Σύμφωνα με ειδησεογραφικά δημοσιεύματα, η διαδικασία ενσωμάτωσης ισραηλινής κατασκευής συστημάτων στα ελληνικά F-16 έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο. Μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης καταλληλόλητας τον Σεπτέμβριο, τα νέα πυρομαχικά έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε υπηρεσία μέχρι το τέλος του έτους.
Στόχος είναι η σημαντική αύξηση των δυνατοτήτων κρούσης μεγάλου βεληνεκούς και ακριβείας του στόλου των F-16.
Εμβαθύνεται η αμυντική συνεργασία Ισραήλ-Ελλάδας
Η νέα αγορά όπλων πιστεύεται ότι αποτελεί μέρος της αυξανόμενης αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Η Αθήνα φέρεται να στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της πολεμικής αεροπορίας της μέσω της συνεργασίας με το Τελ Αβίβ στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της στρατιωτικής τεχνολογίας.
Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan yıl sonuna kadar F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail’den alacağı "Rampage" füze ile "Spice" tipi akıllı mühimmatı silahlı kuvvetler envanterine katmaya hazırlanıyor https://t.co/RqKHOnsm1o— Habertürk (@Haberturk) July 15, 2026
Σχόλια στον ελληνικό τύπο ανέφεραν ότι οι πρόσφατες εξελίξεις της Τουρκίας στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της αεροπορίας έχουν επιταχύνει τις διαδικασίες προμήθειας νέων όπλων στην Αθήνα.
Υποστηρίχθηκε συγκεκριμένα ότι οι εξελίξεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία έχουν επηρεάσει την αναζήτηση πυρομαχικών επόμενης γενιάς από την Ελλάδα.
Εκτιμάται ότι οι δυνατότητες αεροπορικής επίθεσης της Ελλάδας θα αυξηθούν σημαντικά εάν εισέλθουν στο απόθεμά της οι πύραυλοι Rampage και τα έξυπνα πυρομαχικά SPICE.
Ενώ αναφέρεται ότι η κυβέρνηση της Αθήνας στοχεύει να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στην στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή επεκτείνοντας την αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ, αυτή η εξέλιξη αναμένεται να επαναφέρει στην ημερήσια διάταξη τις συζητήσεις για τη στρατιωτική ισορροπία στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας, καταλήγει το τουρκικό δημοσίευμα.
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