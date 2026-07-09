Ελληνικός Στρατός: Νέα πρόταση της Rafael για την εγκατάσταση του Trophy στα ελληνικά Leopard-2

To Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) ότι στις 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση, από εκπροσώπους της εταιρείας Rafa...
To Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση, από εκπροσώπους της εταιρείας Rafael, σε επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), σχετικά με το σύστημα ενεργητικής προστασίας Trophy. Το Trophy είναι γνωστό και δοκιμασμένο σύστημα, έχει επιλεγεί ως βασικό σύστημα στις νεότερες εκδόσεις του Leopard-2 και είναι από τα πλέον διαδεδομένα συστήματα αυτοπροστασίας στον κόσμο.
Τα συστήματα αυτοπροστασίας αναπτύχθηκαν κυρίως για επιχειρήσεις εντός κατοικημένων περιοχών. Ωστόσο, η χρήση τους δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις εντός πόλεων, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε επιχειρήσεις καταστολής ανταρτικών δυνάμεων, σε ορεινές περιοχές, ή σε συμβατικές επιχειρήσεις τεθωρακισμένων δυνάμενων σε ανοικτό πεδίο. Να σημειωθεί ότι η νεότερη έκδοση του Trophy μπορεί να αντιμετωπίσει και επιθέσεις στην κατακόρυφο (Top Attack).
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