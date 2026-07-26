Η αστυνομία σκότωσε τον δράστη της επίθεσης στο Pride του Βερολίνου: Τον εντόπισαν σε κήπο, τους επιτέθηκε με μαχαίρι και τον πυροβόλησαν

Ο Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, ύποπτος για την επίθεση στο Pride του Βερολίνου έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας αναφέρουν τα γερμ...



Μετά το αιματηρό περιστατικό, κατά το οποίο σκοτώθηκε μια γυναίκα και πάνω από 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ήταν σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 21χρονου.



Η Bild αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της ειδικής ομάδας SEK σε υπόστεγο μέσα σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων «μικρών κήπων» στο προάστιο Σπαντάου του Βερολίνου. Ο 21χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μαχαίρι, οπότε άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.



Οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση γύρω στις 18:30 (19:30 στην Ελλάδα).



Μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν δύο ομοβροντίες τεσσάρων πυροβολισμών η καθεμία, με διαφορά λίγων λεπτών.



Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία οδηγήθηκε στον τρομοκράτη μέσω πληροφοριών από τον προσωπικό του κύκλο.



Νωρίτερα την Κυριακή, ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στην χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο, έκανε λόγο για «ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση» και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές.



Επιπλέον, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο λιβανέζικης καταγωγής Μπαλούτ ήταν γνωστός στις Αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή».

Ο Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, ύποπτος για την επίθεση στο Pride του Βερολίνου έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ.