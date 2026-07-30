Το Κουρδικό PJAK καταδικάζει τη σφαγή της οικογένειας Tavakkoli, ζητά δράση κατά της ιρανικής κρατικής τρομοκρατίας!

Οι δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος πυροβόλησαν και σκότωσαν τρία μέλη μιας κουρδικής οικογένειας από το Sanandaj στον δρόμο Baneh–Mariva...

Οι δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος πυροβόλησαν και σκότωσαν τρία μέλη μιας κουρδικής οικογένειας από το Sanandaj στον δρόμο Baneh–Marivan στην επαρχία Κουρδιστάν. Ο Mehdi Tavakkoli, διευθυντής του Kurdistan Photographers’ House (Khaneh-ye Akasan-e Kurdistan), η αδερφή του Somayyeh Tavakkoli, ψυχολόγος, και η μητέρα τους, Maryam Aslani, σκοτώθηκαν ακαριαία από τους πυροβολισμούς.Σύμφωνα με το Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κουρδιστάν (KHRN), η οικογένεια ταξίδευε με αυτοκίνητο Samand το βράδυ της 26ης Ιουλίου, όταν οι δυνάμεις του Υπουργείου Πληροφοριών άνοιξαν πυρ απευθείας στο όχημά τους.Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες ασφαλείας κάλεσαν την οικογένεια και είπαν ότι θα απελευθέρωναν τα πτώματα για ταφή μόνο εάν η οικογένεια απέφευγε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό, ανέφεραν ενημερωμένες πηγές. Πίεσαν επίσης την οικογένεια να δηλώσει ότι οι τρεις τους είχαν πεθάνει σε “τροχαίο ατύχημα”.Εν τω μεταξύ, τα ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι τέσσερα μέλη του Κόμματος Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK) σκοτώθηκαν όταν το Συνοριακό Σύνταγμα και οι δυνάμεις του Υπουργείου Πληροφοριών άνοιξαν πυρ εναντίον ενός αυτοκινήτου Samand στην κομητεία Baneh.Σε γραπτή δήλωση την Τετάρτη, η PJAK περιέγραψε την επίθεση ως σκόπιμη σφαγή αμάχων, γενοκτονία, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και τρομοκρατική ενέργεια, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια Tavakkoli και στον λαό του Κουρδιστάν.Η PJAK είπε ότι η θανατηφόρα επίθεση που πραγματοποιήθηκε βάσει νόμου που εγκρίθηκε στις 26 Ιουλίου που παρέχει στην Ισλαμική Δημοκρατία την εξουσία να στοχεύει ακτιβιστές και πολίτες. Υποστήριξε ότι η νομοθεσία είναι μια επανάληψη της φετβά της τζιχάντ του Αγιατολάχ Χομεϊνί που εκδόθηκε κατά του λαού του Κουρδιστάν στις 19 Αυγούστου 1979 και καταδεικνύει την αποφασιστικότητα του καθεστώτος να συνεχίσει τα εγκλήματα που έχει διαπράξει στο Κουρδιστάν.Η δήλωση τόνισε περαιτέρω ότι η υιοθέτηση του νόμου από την Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση του Ιράν καθιστά ακόμη πιο σαφές ότι το θεσμικό όργανο δεν έχει καμία σχέση με ένα πραγματικά εκλεγμένο κοινοβούλιο. Πρόσθεσε:“Για το λόγο αυτό, καλούμε όλους τους εκπροσώπους που θεωρούν τους εαυτούς τους εκτός αυτού του κύκλου να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να εγκαταλείψουν αυτό το καταπιεστικό κέντρ ”Ο PJAK είπε επίσης ότι ο Mehdi Tavakkoli και τα μέλη της οικογένειάς του, τους οποίους περιέγραψε ως πατριωτική κουρδική οικογένεια, είχαν στοχοποιηθεί σκόπιμα σε αυτό που αποκάλεσε “βρώμικο παιχνίδι, ” προειδοποιώντας ότι το περιστατικό στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα σε όλους τους λαούς του Ιράν και του Κουρδιστάν.Η οργάνωση περιέγραψε τις δολοφονίες ως σφαγή “αλυσίδας, λέγοντας ότι το έγκλημα σηματοδοτεί επίσης μια νέα φάση στην εκστρατεία καταστολής της Ισλαμικής Δημοκρατίας.Η δήλωση συνεχίστηκε:“Ο κουρδικός λαός και οι λαοί που αναζητούν την ελευθερία του Ιράν, που γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία των εγκλημάτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, θα ξεπεράσουν αυτήν την περίοδο καταστολής και θα εντείνουν την αντίστασή τους κατά της κρατικής τρομοκρατίας. Εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιδιώξει να μετατρέψει κάθε μέρος σε πεδίο τρόμου και βίας, ο λαός μας θα μετατρέψει κάθε μέρος σε χώρο πολιτικής αντίστασης με το σύνθημα ‘Berxwedan Jiyane’ (Η αντίσταση είναι ζωή).Αν και μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση του κράτους από την κοινωνία, η απόρριψη και το μποϊκοτάρισμα των θεσμών και των προσωπικοτήτων του καθεστώτος είναι μια πατριωτική στάση και ένας τρόπος υπεράσπισης της κοινωνίας των πολιτών ενάντια στην κρατική τρομοκρατία.Ως PJAK, καλούμε όλα τα κουρδικά και ιρανικά πολιτικά κόμματα και ομάδες να υιοθετήσουν μια ενωμένη θέση ενάντια στο νέο κύμα καταστολής, εκτελέσεων και τρομοκρατίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.Καλούμε επίσης τη διεθνή κοινότητα και όλες τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μην σιωπήσουν μπροστά σε αυτήν την απάνθρωπη και τρομοκρατική ενέργεια, αλλά να αυξήσουν την πίεση στην Ισλαμική Δημοκρατία”