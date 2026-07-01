Τo βρώμικο σχέδιο της Τουρκίας για δημογραφική αλλοίωση της Κύπρου: Η παροχή υπηκοότητας σε 5.175 παιδιά μικτών γάμων



Ο εποικισμός είναι έγκλημα πολέμου και μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπισθεί. Ο εποικισμός στην Κύπρο, αν και είναι έγκλημα πολέμου και τιμωρείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο( ΔΠΔ), αντιμετωπίζεται, λανθασμένα, ως μέρος της λύσης.



Και εντάσσεται σε μια λογική νομιμοποίησης των εποίκων. Εντάσσεται σε μια λογική, που θέλει να συζητηθεί η νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων της εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής.



* Ο Κώστας Βενιζέλος είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου.

https://hellasjournal.comΗ Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραχωρήσει υπηκοότητα σε 5.175 πρόσωπα, που γεννήθηκαν από μικτούς γάμους Τουρκοκυπρίων με Τούρκους.Πρόσφατα δε, εγκρίθηκαν από το υπουργικό συμβούλιο 35 αιτήσεις. Οι αριθμοί αυτοί, που αφορούν αποφάσεις που λήφθηκαν εδώ και πολλά χρόνια, συνιστούν και μια απάντηση στις αντιδράσεις που καταγράφονται στα κατεχόμενα και στις καταγγελίες κατά της Λευκωσίας.Είναι σαφές ότι η παραχώρηση υπηκοότητας γίνεται στη βάση κριτηρίων που καθόρισε το υπουργικό συμβούλιο, το οποίο έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει αιτήματα.Σημειώνεται ότι τα κριτήρια έχουν αλλάξει με απόφαση, που λήφθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2024 και είναι αυστηρότερα. Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, υπηκοότητα δικαιούνται, μεταξύ άλλων, παιδιά μικτών γάμων, τα οποία:-Γεννήθηκαν πριν το 1974-Γεννήθηκαν από γονείς που παντρεύτηκαν πριν το 1974.-Παιδιά που γεννήθηκαν από γονείς που παντρεύτηκαν εκτός Κύπρου.Το θέμα αυτό, επανήλθε τις τελευταίες ημέρες καθώς υπήρξαν στα κατεχόμενα δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), αποφάσισε να εξετάσει την προσφυγή επί της ουσίας, αναφορικά με το θέμα της μη παραχώρησης της υπηκοότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε παιδιά από μικτούς γάμους Τουρκοκυπρίων με Τούρκους έποικους.Αυτό θα γίνει μετά από 11 χρόνια διαδικασίας. Η Eda Hançer Akkor, μέλος της πρωτοβουλίας και παιδί μικτού γάμου, δήλωσε πως «ότι ο αγώνας της δεν αφορά μόνο πρακτικά ζητήματα όπως η εκπαίδευση ή η ελεύθερη διακίνηση, αλλά και το δικαίωμα στην ισότιμη ιδιότητα του πολίτη και την αίσθηση του ανήκειν».Επί του ιδίου θέματος, ο γενικός γραμματέας της συντεχνίας Τουρκοκυπρίων δασκάλων είπε ότι «πολλοί Τουρκοκύπριοι που προέρχονται από μικτούς γάμους, είναι θύματα διάκρισης».Παράλληλα, επικαλέστηκε διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει πρόσβαση σε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και δικαιώματα ιθαγένειας.Αναφορικά με τα πιο πάνω θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πως το θέμα της ιθαγένειας, είναι ζήτημα που χειρίζεται αποκλειστικά το κράτος-μέλος. Περαιτέρω, είναι σαφές πως όσοι ζητούν υπηκοότητα από την Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι χωρίς ιθαγένεια. Έχουν την τουρκική, κι αυτό προφανώς και θα μετρήσει στο επίπεδο του ΕΔΑΔ.Την ίδια ώρα, από τα όσα αναφέρονται στα κατεχόμενα, όχι μόνο από τους προαναφερθέντες αλλά και από τους πολιτικούς, όπως ο εγκάθετος της Άγκυρας, Τουφάν Έρχιουρμαν, είναι σαφές πως αποκρύβεται το προφανές.Ότι, δηλαδή, στην Κύπρο υπάρχουν υπό κατοχή εδάφη, στα οποία η Τουρκία, ως κατοχική δύναμη, έχει μεταφέρει έποικους, με στόχο τη δημογραφική αλλοίωση. Κι αυτή η στρατηγική λειτουργεί σε βάρος και των Τουρκοκυπρίων.