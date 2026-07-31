Milliyet: Σημαντική δραστηριότητα στα «6 στρατηγικά νησιά» της Ελλάδας! Σχέδιο «στόχος 150.000 ατόμων στα τουρκικά σύνορα»

Σημαντική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στο Αιγαίο Πέλαγος. Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι η Αθήνα έχει ξεκινήσει προετοιμασί...



Η ελληνική εφημερίδα σημειώνει ότι όλα αυτά τα βήματα συγκαταλέγονται στα πιο σημαντικά μέρη της στρατηγικής της Αθήνας για την προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας ενόψει της αυξανόμενης τουρκικής ισχύος στην περιοχή, και ιδιαίτερα για την αύξηση των αμυντικών της δυνατοτήτων στα νησιά του Αιγαίου και κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία.



milliyet.com.tr

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Echedoros.blog Η ελληνική εφημερίδα σημειώνει ότι όλα αυτά τα βήματα συγκαταλέγονται στα πιο σημαντικά μέρη της στρατηγικής της Αθήνας για την προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας ενόψει της αυξανόμενης τουρκικής ισχύος στην περιοχή, και ιδιαίτερα για την αύξηση των αμυντικών της δυνατοτήτων στα νησιά του Αιγαίου και κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία.milliyet.com.tr

Σημαντική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στο Αιγαίο Πέλαγος. Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι η Αθήνα έχει ξεκινήσει προετοιμασίες σε έξι στρατηγικά νησιά κοντά στην Τουρκία και έχει διαρρεύσει ένα σχέδιο που στοχεύει σε 150.000 ανθρώπους, γράφει σε άρθρο της η τουρκική εφημερίδα Milliyet.Το δημοσίευμα τονίζει ότι η Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια αξιοσημείωτη διαδικασία προετοιμασίας για την αύξηση των αμυντικών της δυνατοτήτων σε περιοχές του Αιγαίου Πελάγους κοντά στην Τουρκία.Σύμφωνα με την Καθημερινή, μία από τις κορυφαίες εφημερίδες της Ελλάδας, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας επιθεώρησε στρατιωτικές βάσεις και ναυτικές εγκαταστάσεις στα έξι στρατηγικής σημασίας νησιά του Αιγαίου Πελάγους, καθώς και στην Κρήτη, στην Αθήνα, και επέβλεψε προσωπικά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού.Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, στις οποίες παρευρέθηκαν επίσης ο Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, και ο Διοικητής του Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος Κατάρας, συζητήθηκε το έργο που εκτελείται στα πιο κρίσιμα αμυντικά σημεία της Ελλάδας στο Αιγαίο.«Τα νησιά του μετώπου κοντά στην Τουρκία θα ενισχυθούν»Σύμφωνα με το ελληνικό δημοσίευμα, οι έρευνες επικεντρώνονται στο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας της Αθήνας, το οποίο αποκαλεί «Αχίλλειος Ασπίδα».Ελλάδα τουριστικός οδηγόςΤο σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων κατά των drones, δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου και προηγμένης υποδομής επιτήρησης σε νησιά πρώτης γραμμής κοντά στην Τουρκία.Επιπλέον, η ενίσχυση της ασφάλειας των στρατιωτικών βάσεων και ο ολοκληρωμένος εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών αποτελούν επίσης βασικές πτυχές του σχεδίου.Το «Σχέδιο ατζέντα 2030»Σημειώνεται, μάλιστα, ότι οι επισκέψεις του Δένδια δεν περιορίζονται στα νέα αμυντικά συστήματα. Ο Υπουργός Άμυνας εξετάζει επίσης την κατάσταση του προσωπικού, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την τρέχουσα ικανότητα των στρατιωτικών μονάδων σε έξι στρατηγικά νησιά που βρίσκονται σε κρίσιμες περιοχές του Αιγαίου.Οι επισκέψεις περιλαμβάνουν επίσης αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού «Ατζέντα 2030» , το οποίο στοχεύει στον μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό του ελληνικού στρατού έως το 2030.«Ειδικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν στα τουρκικά σύνορα»Όπως αναφέρθηκε, ο Δένδιας υπέγραψε επίσης διατάγματα για την ίδρυση τριών νέων μονάδων εφεδρείας ειδικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στην ενίσχυση των εφεδρικών δυνάμεων της Ελλάδας.Αναφέρθηκε ότι δύο από αυτές τις μονάδες θα αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από εφέδρους στρατιώτες και ότι οι μονάδες έχουν προγραμματιστεί να αναπτυχθούν στην Αθήνα, τη Μακεδονία και την περιοχή του Έβρου, η οποία συνορεύει με την Τουρκία.Τουρκία πολιτική ανάλυση«Στόχος 150 χιλιάδων ατόμων»Το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας στοχεύει στη δημιουργία περίπου 150.000 έφεδρων στρατιωτών σε ετοιμότητα μάχης μέσω ενός διευρυμένου προγράμματος εκπαίδευσης και οργανωτικών μεταρρυθμίσεων.Αναφέρθηκε ότι τα νεοσύστατα κέντρα εκπαίδευσης θα παρέχουν στο προσωπικό εκπαίδευση σε επιχειρήσεις UAV, τακτικές κατά UAV, ηλεκτρονικό πόλεμο, πρώτες βοήθειες στο πεδίο της μάχης και διδάγματα από πρόσφατες συγκρούσεις.