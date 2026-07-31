Εύγε στο κορίτσι μας... Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft: Στην 4η θέση 15χρονη Ελληνίδα

Την 4η θέση κατέλαβε η 15χρονη Δανάη Τσελεμπή, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist, στην κατ...

Την 4η θέση κατέλαβε η 15χρονη Δανάη Τσελεμπή, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist, στην κατηγορία PowerPoint 365, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ.Μαθήτρια της Γ΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Καβάλας, η Δανάη ήταν μια από τις μικρότερες ηλικιακά συμμετέχουσες του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και κατάφερε να φτάσει μία ανάσα από το βάθρο. «Πίσω από αυτή τη σπουδαία διάκριση βρίσκονται αμέτρητες ώρες προετοιμασίας, επιμονής, συνέπειας και ένα παιδί Γυμνασίου που κατάφερε να ανεβάσει την Ελλάδα τόσο ψηλά», τονίζει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο καθηγητής και προπονητής της, Παναγιώτης Ασλανίδης.Η Δανάη Τσελεμπή σημείωσε την καλύτερη επίδοση ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση και κατέκτησε την 4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, πίσω από τις συμμετοχές της Γουατεμάλας, του Μακάο και του Βιετνάμ. Το όνομά της, βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα του PowerPoint παγκοσμίως.«Θέλω να ευχαριστήσω όλα μου τα παιδιά που στάθηκαν δίπλα της, καθώς και τους προηγούμενους πρωταθλητές μας, που την ενέπνευσαν, την συμβούλευσαν και την στήριξαν σε όλη αυτή τη διαδρομή. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην περσινή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Ελένη Καρακάσιδου, η οποία μοιράστηκε μαζί της πολύτιμες τεχνικές συμβουλές και ήταν δίπλα μας στην προετοιμασία», επισημαίνει ο κ. Ασλανίδης.Η Δανάη, που την Άνοιξη κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον Πανελλήνιο τελικό της Microsoft Office Specialist, ολοκλήρωσε τη Γ΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Καβάλας και από το φθινόπωρο θα ξεκινήσει την Α΄ Λυκείου. Η διαδρομή της στις ψηφιακές δεξιότητες ξεκίνησε από μικρή ηλικία και εξελίχθηκε μέσα από συστηματική εκπαίδευση, επιμονή και πολυετή προετοιμασία.Το 2025 προκρίθηκε για πρώτη φορά στον Πανελλήνιο Τελικό της Αθήνας, αποκτώντας μια πολύτιμη πρώτη αγωνιστική εμπειρία. Το 2026 επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, πιο ώριμη, πιο έτοιμη και αποφασισμένη. Η προσπάθεια και η συνέπειά της καρποφόρησαν. Κατέκτησε το χρυσό πανελλήνιο μετάλλιο στο PowerPoint 365 και μαζί το εισιτήριο για την κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση ψηφιακών δεξιοτήτων.Η φετινή πρόκριση της Δανάης αποτελεί την έκτη συμμετοχή με καβαλιώτικη υπογραφή σε Παγκόσμιο Τελικό Microsoft Office Specialist από το 2018. Τη διαδρομή άνοιξε η Έφη Ζιώτα το 2018 και ακολούθησαν ο Χρήστος Κιοφτετζής το 2019, ο Ανδρέας Ναλμπάντης το 2021 και το 2022, η Αλκμήνη Γαϊταντζή το 2023 και, φέτος, η Δανάη Τσελεμπή.Η εντυπωσιακή αυτή συνέχεια αποδεικνύει ότι η Καβάλα δεν καταγράφει απλώς μεμονωμένες επιτυχίες. Έχει δημιουργήσει μια σταθερή παράδοση ψηφιακής αριστείας, με επαναλαμβανόμενες προκρίσεις, πανελλήνια μετάλλια και παγκόσμιες συμμετοχές. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Πρωταθλήματος, η Καβάλα έχει τη μεγαλύτερη συλλογή μεταλλίων μετά την Αττική, επίδοση ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αν αναλογιστεί κανείς την τεράστια διαφορά πληθυσμιακού μεγέθους.