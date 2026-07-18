Marfin: Σε κελί υψίστης ασφαλείας στις φυλακές Ναυπλίου ο «καθοδηγητής» του εμπρησμού

Σε κελί υψίστης ασφαλείας των Δικαστικών Φυλακών Ναυπλίου κρατείται ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φονικ...

Σε κελί υψίστης ασφαλείας των Δικαστικών Φυλακών Ναυπλίου κρατείται ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φονικού εμπρησμού της Marfin.Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο υπόπτων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 42χρονος μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου, έπειτα από ειδική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας που οργανώθηκε υπό συνθήκες αυξημένων μέτρων ασφαλείας.Η μεταγωγή ξεκίνησε περίπου στις 8:30 το πρωί από την Αθήνα και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 10:30, όταν ο κατηγορούμενος πέρασε την πύλη των φυλακών.Ο 42χρονος, μεταφέρθηκε μόνος του μέσα σε κλούβα της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς την παρουσία άλλου κρατουμένου, υπό τη συνοδεία πέντε αστυνομικών. Η πομπή συνοδευόταν από συμβατικό όχημα της Αστυνομίας, περιπολικά της Άμεσης Δράσης, οχήματα της Τροχαίας και μοτοσικλέτες, στο πλαίσιο της ειδικής επιχείρησης ασφαλείας.Προσωρινά κρατείται στον χώρο υποδοχής των φυλακών, όπου παραμένουν οι προσωρινά κρατούμενοι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την τοποθέτησή τους στα κελιά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κρατηθεί μόνος του σε κελί υψίστης ασφαλείας.Καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρισκόταν σε διαφορετικό χώρο από τον δεύτερο 42χρονο συγκατηγορούμενό του, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ τους.Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις Φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας, με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας.