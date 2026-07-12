Marfin: Ποιοι ήταν στην 5μελή υποομάδα που έβαλε τη φωτιά στην τράπεζα -Ο «ψηλός» και οι «ύποπτοι 10 και 11»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κρατική Ασφάλεια από το υλικό που έχει συγκεντρώσει από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, προκύπτει πως μία ομάδα 12 ατ...

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κρατική Ασφάλεια από το υλικό που έχει συγκεντρώσει από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, προκύπτει πως μία ομάδα 12 ατόμων εξαπέλυσε τις επιθέσεις και είχε χωριστεί σε δύο υποομάδες

Η μία αποτελούνταν από 7 άτομα τα οποία επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο. Οι άλλοι πέντε κινήθηκαν προς τη Marfin όπου έβαλαν φωτιά, με τα τραγικά αποτελέσματα.

Κομβικό σημείο για την ταυτοποίηση των δραστών ήταν ένα ανώνυμο email το οποίο ανέφερε 8 πρόσωπα (με ονοματεπώνυμο) που εμπλέκονται στην επίθεση στη Marfin, ενώ μάρτυρες επιβεβαίωσαν πως ένα από τα πρόσωπα ήταν η 46χρονη η οποία ζει στην Αγγλία και φέρεται να έχει δηλώσει πως θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να καταθέσει.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμπλέκονται την επίθεση είναι πρόσωπα που είχαν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, για απαγωγές και για ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ο «ψηλός», η «ύποπτη 10» και το σακκίδιο που οδήγησε στην ταυτοποίηση

Η Aστυνομία έχει καταφέρει να ταυτοποιήσει μέχρι στιγμής τους 3 από τους πέντε της επίθεσης στη Marfin.

Στη μία περίπτωση, βοήθησε μία φωτογραφία του ενός 42χρονου, γόνου εύπορης οικογένειας. Πρόκειται για μία φωτογραφία που εμφανίζει ένα σακίδιο, το οποίο έχει μία χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και ένα σταυρουδάκι. Συγκρίνοντας παλιά και νέα δεδομένα στα εγκληματολογικά εργαστήρια, οδηγήθηκαν στην ταυτοποίησή του.

Ο 42χρονος, ο «ύποπτος 08» ή «ψηλός» όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τις αρχές είναι ύψους 1.91, είναι μέλος εύπορης οικογένειας και στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά. Φέρεται να είναι αυτός που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας.

Ύποπτη 10: Η 46χρονη αναζητούμενη ζει στο Μπράιτον της Βρετανίας όπου έχει κάνει οικογένεια με δύο παιδιά και εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick. Στην επίθεση στην τράπεζα διακρίνεται δίπλα στους δράστες με ένα σακίδιο πλάτης.

Ύποπτος 11: Πρόκειται για τον 42χρονο εναεριστή του ΟΑΚΑ που διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις των Εξαρχείων και στα Προσφυγικά. Φέρεται να είναι αυτός που έδινε οδηγίες στους υπόλοιπους

Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη το πρόσωπο που πετά τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας και ένα ακόμη άτομο.





Οι δύο 42χρονοι οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων την Παρασκευή όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη (14/7).

Το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από την ανακρίτρια αφορά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Αυτό συνέβη γιατί είναι το μόνο αδίκημα που παραμένει «ζωντανό», καθώς άλλα αδικήματα που περιλαμβάνονται στην αρχική δικογραφία, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών, θεωρούνται παραγεγραμμένα λόγω παρέλευσης 15ετίας.



