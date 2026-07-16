Έγκλημα στη Marfin: Οι δύο 42χρονοι είχαν ανταλλάξει σακίδια, φορούσαν τα ίδια ρούχα με την ημέρα της επίθεσης και στις διακοπές τους

Τα σακίδια με τα χαρακτηριστικά σημάδια, τα παπούτσια, τα γυαλιά και το καπέλο ήταν τα στοιχεία που, σύμφωνα με την εργαστηριακή ανάλυση ...





Πηγή: Protothema



Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία, η έρευνα δεν «ξεκλείδωσε» επειδή εμφανίστηκε ένα νέο πρόσωπο σε κάποιο βίντεο. Ξεκλείδωσε επειδή οι Αρχές ξαναδιάβασαν το παλιό υλικό με διαφορετικό τρόπο: όχι μόνο κοιτώντας πρόσωπα, τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό καλυμμένα, αλλά κυρίως αναζητώντας αντικείμενα που μπορούσαν να συνδέσουν τους ανθρώπους των καρέ με συγκεκριμένα πρόσωπα.



Η νέα δικογραφία στηρίχθηκε σε ένα πλέγμα στοιχείων: φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, βιντεοληπτικό υλικό, παλαιότερες προσωπικές φωτογραφίες, υλικό από ψηφιακούς φορείς, ταυτοποιητικά έγγραφα και αναρτήσεις ή φωτογραφίες από κοινωνικά δίκτυα. Οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών συνέκριναν τα πρόσωπα και κυρίως τα αντικείμενα που εμφανίζονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ώστε να δουν αν πρόκειται για τα ίδια άτομα ή για αντικείμενα με τα ίδια μοναδικά χαρακτηριστικά.



Το κρίσιμο υλικό, που έχει στη διάθεσή του το protothema.gr, ήταν τα καρέ της 5ης Μαΐου 2010. Σε αυτά εμφανίζεται η ομάδα που κινήθηκε προς το υποκατάστημα της Marfin. Οι Αρχές χρησιμοποίησαν κωδικές ονομασίες: «Άτομο Α», «Άτομο Β» και «Άτομο Γ» για τα πρόσωπα που φαίνονται στα καρέ της επίθεσης, και «Άτομο 1», «Άτομο 2» και «Άτομο 3» για τα πρόσωπα αναφοράς που προέκυψαν από παλαιότερο υλικό, ταυτοποιητικά έγγραφα και φωτογραφίες.





Η ουσία της ταυτοποίησης ήταν η εξής: οι Αρχές εξέτασαν αν το «Άτομο Α» των καρέ της επίθεσης αντιστοιχεί στο «Άτομο 1», αν το «Άτομο Β» αντιστοιχεί στο «Άτομο 2» και αν το «Άτομο Γ» αντιστοιχεί στο «Άτομο 3».



Για το «Άτομο Α», οι εξεταστές εντόπισαν ομοιότητες στο εμφανές τμήμα του προσώπου, στον σωματότυπο, στα γυαλιά και στο καπέλο. Το πρόσωπο δεν ήταν πλήρως ορατό, καθώς το κάτω μέρος ήταν καλυμμένο. Έτσι, η ανάλυση εστίασε σε ό,τι μπορούσε να συγκριθεί: στο πάνω μέρος του προσώπου, στη διάπλαση, στις αναλογίες του σώματος, στη θέση των γυαλιών και στο καπέλο που φορούσε.



Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία, η έρευνα δεν «ξεκλείδωσε» επειδή εμφανίστηκε ένα νέο πρόσωπο σε κάποιο βίντεο. Ξεκλείδωσε επειδή οι Αρχές ξαναδιάβασαν το παλιό υλικό με διαφορετικό τρόπο: όχι μόνο κοιτώντας πρόσωπα, τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό καλυμμένα, αλλά κυρίως αναζητώντας αντικείμενα που μπορούσαν να συνδέσουν τους ανθρώπους των καρέ με συγκεκριμένα πρόσωπα.Η νέα δικογραφία στηρίχθηκε σε ένα πλέγμα στοιχείων: φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, βιντεοληπτικό υλικό, παλαιότερες προσωπικές φωτογραφίες, υλικό από ψηφιακούς φορείς, ταυτοποιητικά έγγραφα και αναρτήσεις ή φωτογραφίες από κοινωνικά δίκτυα. Οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών συνέκριναν τα πρόσωπα και κυρίως τα αντικείμενα που εμφανίζονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ώστε να δουν αν πρόκειται για τα ίδια άτομα ή για αντικείμενα με τα ίδια μοναδικά χαρακτηριστικά.Το κρίσιμο υλικό, που έχει στη διάθεσή του το protothema.gr, ήταν τα καρέ της 5ης Μαΐου 2010. Σε αυτά εμφανίζεται η ομάδα που κινήθηκε προς το υποκατάστημα της Marfin. Οι Αρχές χρησιμοποίησαν κωδικές ονομασίες: «Άτομο Α», «Άτομο Β» και «Άτομο Γ» για τα πρόσωπα που φαίνονται στα καρέ της επίθεσης, και «Άτομο 1», «Άτομο 2» και «Άτομο 3» για τα πρόσωπα αναφοράς που προέκυψαν από παλαιότερο υλικό, ταυτοποιητικά έγγραφα και φωτογραφίες.Η ουσία της ταυτοποίησης ήταν η εξής: οι Αρχές εξέτασαν αν το «Άτομο Α» των καρέ της επίθεσης αντιστοιχεί στο «Άτομο 1», αν το «Άτομο Β» αντιστοιχεί στο «Άτομο 2» και αν το «Άτομο Γ» αντιστοιχεί στο «Άτομο 3».Για το «Άτομο Α», οι εξεταστές εντόπισαν ομοιότητες στο εμφανές τμήμα του προσώπου, στον σωματότυπο, στα γυαλιά και στο καπέλο. Το πρόσωπο δεν ήταν πλήρως ορατό, καθώς το κάτω μέρος ήταν καλυμμένο. Έτσι, η ανάλυση εστίασε σε ό,τι μπορούσε να συγκριθεί: στο πάνω μέρος του προσώπου, στη διάπλαση, στις αναλογίες του σώματος, στη θέση των γυαλιών και στο καπέλο που φορούσε.

Το Άτομο Α με το επίμαχο καπέλο την ημέρα της τραγωδίας, το φορούσε και σε στιγμές της καθημερινότητάς του, όπως διακοπές (δεξιά)



Το στοιχείο, όμως, που φαίνεται να αποκτά τη μεγαλύτερη βαρύτητα για το «Άτομο Α» είναι το σακίδιο. Το σακίδιο που εμφανίζεται στην πλάτη του την ημέρα της επίθεσης δεν αξιολογήθηκε απλώς ως ένα σακίδιο ίδιου χρώματος ή παρόμοιου τύπου. Σύμφωνα με την έκθεση, ταυτίζεται σε γενικά χαρακτηριστικά και εμφανίζει τα ίδια ειδικά και επίκτητα χαρακτηριστικά με σακίδιο που είχε καταγραφεί σε παλαιότερο φωτογραφικό υλικό.



Αυτό σημαίνει ότι οι Αρχές δεν στάθηκαν μόνο στο σχήμα ή στο χρώμα. Εξέτασαν σημάδια χρήσης, φθορές, ιδιαιτερότητες και πρόσθετα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα αντικείμενο να ξεχωρίζει από ένα άλλο όμοιο. Με απλά λόγια, το σακίδιο λειτούργησε σαν «ταυτότητα».



Άλλωστε, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που έχει στη διάθεσή του το protothema.gr, επρόκειτο για ένα σακίδιο πολλαπλής χρήσης το οποίο το «Άτομο 1» χρησιμοποίησε σε πολλές στιγμές της καθημερινότητάς του, όπως οι εξορμήσεις του στην ελληνική επαρχία και σε διακοπές.



Το στοιχείο, όμως, που φαίνεται να αποκτά τη μεγαλύτερη βαρύτητα για το «Άτομο Α» είναι το σακίδιο. Το σακίδιο που εμφανίζεται στην πλάτη του την ημέρα της επίθεσης δεν αξιολογήθηκε απλώς ως ένα σακίδιο ίδιου χρώματος ή παρόμοιου τύπου. Σύμφωνα με την έκθεση, ταυτίζεται σε γενικά χαρακτηριστικά και εμφανίζει τα ίδια ειδικά και επίκτητα χαρακτηριστικά με σακίδιο που είχε καταγραφεί σε παλαιότερο φωτογραφικό υλικό.Αυτό σημαίνει ότι οι Αρχές δεν στάθηκαν μόνο στο σχήμα ή στο χρώμα. Εξέτασαν σημάδια χρήσης, φθορές, ιδιαιτερότητες και πρόσθετα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα αντικείμενο να ξεχωρίζει από ένα άλλο όμοιο. Με απλά λόγια, το σακίδιο λειτούργησε σαν «ταυτότητα».Άλλωστε, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που έχει στη διάθεσή του το protothema.gr, επρόκειτο για ένα σακίδιο πολλαπλής χρήσης το οποίο το «Άτομο 1» χρησιμοποίησε σε πολλές στιγμές της καθημερινότητάς του, όπως οι εξορμήσεις του στην ελληνική επαρχία και σε διακοπές.

Στις ίδιες διακοπές το Άτομο Α είχε μαζί του το γκρι σακίδιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε και την ημέρα της τραγωδίας









Σημειώνεται δε, πως όπως γίνεται σαφές στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το «Άτομο Α» είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία πρωτοστάτησαν στο να σπάσει και η τζαμαρία της τράπεζας της Marfin στην οδό Σταδίου λίγο μετά τις 14:00 της 5ης Μαΐου του 2010.



Σημειώνεται δε, πως όπως γίνεται σαφές στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το «Άτομο Α» είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία πρωτοστάτησαν στο να σπάσει και η τζαμαρία της τράπεζας της Marfin στην οδό Σταδίου λίγο μετά τις 14:00 της 5ης Μαΐου του 2010.

Η στιγμή που το «Άτομο Α» σπάει τη τζαμαρία





Το καπέλο σε φωτογραφία από το αρχείο των κατηγορουμένων, εμφανίζεται να το φοράει το Άτομο Α ή Άτομο 1 την ημέρα της τραγωδίας





Το Άτομο Α με το καπέλο και το σακίδιο την ημέρα της τραγωδίας - Δεξιά το ίδιο σακίδιο σε στιγμιότυπο από το αρχείο του κατηγορουμένου