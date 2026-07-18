Jerusalem Post: Τουρκία και Κατάρ - Το πρόσωπο της δολοφονικής ιδεολογίας της Μουσουλμανικής Αδελφότητας

Ο διπλός ρόλος Τουρκίας και Κατάρ στη Μέση Ανατολή και η στρατηγική της «ήπιας ισχύος» Στη Μέση Ανατολή του 2026, δεν υπάρχει πλέον χώρο...



Του Ντέιβιντ Μπεν-Μπασάτ στην



Ο συγγραφέας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ράδιο 100FM, επίτιμος πρόξενος και αναπληρωτής κοσμήτορας του Προξενικού Διπλωματικού Σώματος, πρόεδρος της Ένωσης Ραδιοεπικοινωνιών του Ισραήλ και πρώην αναλυτής του Ραδιοφώνου του Στρατού και ανταποκριτής της τηλεόρασης του NBC. Του Ντέιβιντ Μπεν-Μπασάτ στην Jerusalem Post Ο συγγραφέας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ράδιο 100FM, επίτιμος πρόξενος και αναπληρωτής κοσμήτορας του Προξενικού Διπλωματικού Σώματος, πρόεδρος της Ένωσης Ραδιοεπικοινωνιών του Ισραήλ και πρώην αναλυτής του Ραδιοφώνου του Στρατού και ανταποκριτής της τηλεόρασης του NBC.

Ο διπλός ρόλος Τουρκίας και Κατάρ στη Μέση Ανατολή και η στρατηγική της «ήπιας ισχύος»Στη Μέση Ανατολή του 2026, δεν υπάρχει πλέον χώρος για αυταπάτες. Οι εχθροί του Ισραήλ δεν επιχειρούν μόνο μέσω πυραύλων, drones και τρομοκρατικών οργανώσεων. Χρησιμοποιούν επίσης χρήμα, Μέσα Ενημέρωσης, πολιτική επιρροή και εξελιγμένη διπλωματία.Καμία άλλη δυάδα χωρών δεν το εικονογραφεί αυτό πιο ξεκάθαρα από την Τουρκία και το Κατάρ, στενούς συμμάχους που έχουν συνδεθεί εδώ και καιρό με την πολιτική υποστήριξη προς τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και την εχθρότητα προς το Ισραήλ.Η Τουρκία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι πλέον το κοσμικό κράτος που ιδρύθηκε από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.Υπό την ηγεσία του Ερντογάν, η Άγκυρα έχει καταστεί κέντρο πολιτικής υποστήριξης για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.Με την πάροδο των ετών, έχει φιλοξενήσει κορυφαία στελέχη της Χαμάς και έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει εμπρηστική ρητορική κατά του Ισραήλ.Ταυτόχρονα, η Τουρκία επιδιώκει να παρουσιάζεται ως στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.Συνεχίζει να επωφελείται από την ιδιότητά της ως μέλος του ΝΑΤΟ και από την παρουσία της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία της Ουάσιγκτον στην περιοχή.Το Κατάρ παίζει επίσης ένα διπλό παιχνίδι. Από τη μία πλευρά, φιλοξενεί την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή. Χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν εκεί, και η βάση χρησιμεύει ως σημαντικό κέντρο για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών.Από την άλλη πλευρά, το Κατάρ φιλοξένησε την ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στην Ντόχα για χρόνια.Έχει επενδύσει τεράστιους πόρους στην οικοδόμηση πολιτικής και επικοινωνιακής επιρροής, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως μεσολαβητή, ενώ ενεργεί με διπροσωπία και χρηματοδοτεί τρομοκρατικές οργανώσεις.Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ένα παράδοξο. Και οι δύο χώρες φιλοξενούν ζωτικής σημασίας αμερικανικά στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ παράλληλα διατηρούν δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις, τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θεωρούν απειλές για την ασφάλεια.Η Ουάσιγκτον φαίνεται να το βλέπει αυτό ως μια υπολογισμένη πολιτική εξισορρόπησης που επιτρέπει στην Τουρκία και το Κατάρ να μεγιστοποιούν την περιφερειακή τους επιρροή, παρόλο που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το Κατάρ υποστήριζε τρομοκρατικές οργανώσεις.Η ισχύς και των δύο χωρών δεν βασίζεται αποκλειστικά στη στρατιωτική δύναμη ή τη γεωγραφία.Στηρίζεται επίσης στην οικονομική ισχύ και την επιρροή στην κοινή γνώμη.Το Κατάρ ελέγχει ένα από τα μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά ταμεία στον κόσμο, διαχειριζόμενο περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων.Μέσω αυτού του κεφαλαίου, έχει αποκτήσει μερίδια και επιρροή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεγάλες εταιρείες, ακίνητα, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, αθλητικούς συλλόγους και ειδησεογραφικούς οργανισμούς.Η οικονομική επιρροή γίνεται σταδιακά και πολιτική και ιδεολογική επιρροή.Το Αλ Τζαζίρα είναι ίσως η πιο εξέχουσα έκφραση αυτής της ισχύος.Πολλοί άνθρωποι στη Δύση το βλέπουν ως ένα διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο που εκπέμπει ένα υποτιθέμενο μετριοπαθές μήνυμα στα αγγλικά.Η κάλυψή του στην αραβική γλώσσα, ωστόσο, αποκαλύπτει το πλήρες εύρος της ιδεολογίας του και χρησιμεύει ως εργαλείο για την προώθηση των αφηγημάτων του Κατάρ και των ριζοσπαστικών ισλαμιστικών κινημάτων.Αξίζει να αναρωτηθεί κανείς πώς οι ανταποκριτές του Αλ Τζαζίρα που είναι τοποθετημένοι σε όλο τον κόσμο κατάφερναν επανειλημμένα να είναι παρόντες στους τόπους τρομοκρατικών επιθέσεων στις οποίες εμπλέκονταν οι Ταλιμπάν, η Χαμάς και η Χεζμπολάχ με την πάροδο των ετών.Η επιρροή του Κατάρ έχει επεκταθεί προ πολλού πέρα από τα Μέσα Ενημέρωσης. Αντιπροσωπεύει πλέον μια απειλή για την ασφάλεια των κρατών του Κόλπου, του Ισραήλ και του ελεύθερου κόσμου.Το σύγχρονο πεδίο μάχηςΤα τελευταία χρόνια έχουν εγερθεί δημόσια ερωτήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την κλίμακα των ξένων δωρεών του Κατάρ σε κορυφαία πανεπιστήμια και την επιβλαβή επιρροή τους στον δημόσιο διάλογο.Πολλές πανεπιστημιουπόλεις έχουν δει μια αύξηση των επιθετικών διαμαρτυριών κατά του Ισραήλ.Ακαδημαϊκοί και εξέχοντες διαμορφωτές της κοινής γνώμης έχουν προσκληθεί ως τιμώμενοι προσκεκλημένοι, μερικές φορές μαζί με Εβραίους ηγέτες που εντυπωσιάστηκαν από την αναγνώριση και τον σεβασμό που τους απέδωσαν οι Καταριανοί οικοδεσπότες τους.Οι στάσεις της Τουρκίας και του Κατάρ απέναντι στο ιρανικό καθεστώς δεν είναι λιγότερο σκανδαλώδεις.Το καθεστώς της Τεχεράνης κατηγορείται εδώ και δεκαετίες για βίαιη καταστολή, εκτελέσεις δεκάδων χιλιάδων πολιτικών αντιπάλων και υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο.Παρά τις διαφωνίες σε ορισμένα ζητήματα, το Κατάρ και το Ιράν μοιράζονται το μεγαλύτερο θαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο και διατηρούν διαύλους συνεργασίας.Η Τουρκία, εν τω μεταξύ, συνεχίζει να διατηρεί διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με το Ιράν, ακόμη και σε περιόδους αυξημένης περιφερειακής έντασης.Η σχέση του Ερντογάν με τον Τραμπ αξίζει επίσης εξέτασης. Η Άγκυρα κατανοεί πλήρως τη σημασία της σχέσης της με την Ουάσιγκτον και την αξία της αεροπορικής βάσης του Ιντσιρλίκ για τις Ηνωμένες Πολιτείες.Το Κατάρ, από την πλευρά του, έχει επενδύσει τεράστια προσπάθεια με την πάροδο των ετών στην καλλιέργεια των σχέσεών του με τις διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις.Δημοσιεύματα στα Μέσα Ενημέρωσης έχουν περιγράψει πολύτιμα δώρα και εξαιρετικές χειρονομίες που απευθύνονταν σε αμερικανικά δημόσια πρόσωπα.Οι αξιωματούχοι ασφαλείας και δεοντολογίας θα πρέπει να εξετάσουν αυτά τα ζητήματα με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τα αμερικανικά νομικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας.Στις δημοκρατικές χώρες, ο έλεγχος και η διαφάνεια δεν αποτελούν εκφράσεις εχθρότητας. Είναι σημάδια θεσμικής ισχύος.Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να εστιάζει μόνο στα σύνορά του.Πρέπει να κατανοήσει ότι ο πραγματικός αγώνας διεξάγεται επίσης στη μάχη για την κοινή γνώμη.Το χρήμα, τα Μέσα Ενημέρωσης, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η διπλωματία και η διεθνής επιρροή αποτελούν πλέον αναπόσπαστα μέρη του σύγχρονου πεδίου μάχης.Αντιμέτωπο με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που βασίζεται στην ήπια ισχύ, το Ισραήλ χρειάζεται μια δική του εθνική στρατηγική.Πρέπει να συνδυάσει τη δημόσια διπλωματία, την έρευνα, την παραδοσιακή διπλωματία, τις συνεργασίες με τον δημοκρατικό κόσμο και μια ασυμβίβαστη εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας και όσων τη χρηματοδοτούν.Έχει έρθει η ώρα για τη Δύση να σταματήσει να κρίνει τις χώρες της περιοχής μόνο από τις επενδύσεις που κάνουν ή τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ελέγχουν.Τα πραγματικά σημαντικά ερωτήματα είναι ποιες αξίες προωθούν αυτές οι χώρες, ποιες δυνάμεις ενισχύουν και αν συμβάλλουν στην περιφερειακή σταθερότητα ή την υπονομεύουν. Κάθε χώρα, χωρίς εξαίρεση, πρέπει να κρίνεται με βάση αυτό το κριτήριο.