Ο ΟΗΕ... Ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει το δημοσίευμα Independent για το απαράδεκτο σχέδιο Ολγκίν που κάνει χατίρια στους Τούρκους»

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν επιβεβαίωσαν ούτε απέρριψαν το κατά πόσον οι λεπτομέρειες που δημοσίευσε η εφημερίδα The Independent αντιστοιχούν σε...



Κρίσιμο είναι ότι το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει δύο συνιστώσες πολιτείες με πολιτική ισότητα και δραστική μείωση των κοινών αρμοδιοτήτων. Το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διεκπεραιωνόταν από τα δύο κράτη, με μια μικρή κεντρική δομή για ό,τι δεν μπορεί να αφεθεί σε κάθε πλευρά.



Αλλά σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, η παράνομη “τδβκ” θα έπρεπε να παραχωρήσει γη, συμπεριλαμβανομένου του εγκαταλελειμμένου θέρετρου των Βαρωσίων, που η εφημερίδα κακώς ονομάζει Μαράς.



Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπήρχε ένα εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλής τους δύο ηγέτες (αναλογία 2-1 ή 3-1 υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς), ένα συνολικό συμβούλιο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων βουλευτών αντί για ένα άμεσα εκλεγμένο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο περίπου πέντε ή έξι υπουργείων (εξωτερικών υποθέσεων, άμυνας, εσωτερικών υποθέσεων/ιθαγένειας, οικονομικών, ευρωπαϊκών υποθέσεων).



Τουλάχιστον μία αποφασιστική ψήφος για έναν Τουρκοκύπριο υπουργό στο Συμβούλιο Υπουργών – κεντρικής σημασίας για την πραγματική πολιτική ισότητα – προτείνεται ως μέτρο διασφάλισης, αλλά θα μπορούσε να γίνει σημείο τριβής στις συνομιλίες.



Η κυπριακή κυβέρνηση θέλει να δει την απομάκρυνση των τουρκικών δυνάμεων από το νησί, τις οποίες θεωρεί στρατό κατοχής, ενώ η παράνομη “τδβκ” επιμένει ότι βρίσκεται εκεί για την προστασία της.



Για να αντιμετωπιστεί το σύστημα εγγυητών που θεσπίστηκε το 1960, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Ελλάδα θα αντικατασταθούν από μια φόρμουλα του ΝΑΤΟ, επιτρέποντας ενδεχομένως μια μικρή πολυεθνική παρουσία στο νησί.Ο ΟΗΕ φέρεται να εξετάζει μια μεταβατική περίοδο δύο ή τριών ετών, με αρχικές εδαφικές επιστροφές (πρώτα τα Βαρώσια) και τη σταδιακή εισαγωγή των «τριών D» της τουρκοκυπριακής πλευράς – άμεσο εμπόριο, απευθείας πτήσεις και άμεσες επαφές – καθώς και χαλάρωση των τουρκικών περιορισμών και πρόσβαση στα τουρκικά λιμάνια.



Υπάρχει επίσης ελπίδα για πιθανή κίνηση στην εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, και μια σαφής σύνδεση μεταξύ μιας διευθέτησης του Κυπριακού και της ατζέντας Τουρκίας-Ε.Ε. όσον αφορά την τελωνειακή ένωση, καθιστώντας αυτό μέρος ενός ευρύτερου πακέτου ΕΕ-Τουρκίας.



Φαίνεται ότι ο Έρχουρμαν είναι πιο έτοιμος να διαπραγματευτεί ένα τέτοιο πλαίσιο, ενώ ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είναι πιο διστακτικός, εξισορροπώντας τη διαδικασία με τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις.



Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ-Γεωργία Γαραντζιώτη

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν επιβεβαίωσαν ούτε απέρριψαν το κατά πόσον οι λεπτομέρειες που δημοσίευσε η εφημερίδα The Independent αντιστοιχούν σε πραγματικό σχέδιο του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής του Απεσταλμένης για την επίλυση του Κυπριακού.Όπως αποκάλυψε η βρετανική εφημερίδα, σε κείμενο του πολιτικού συντάκτη David Maddox, που σημειώνει ότι η Μαρία Άνχελα Ολγκίν “παίζει μπάλα με τους Τούρκους”, μια συμφωνία καταρτίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, με μια αποδυναμωμένη ομοσπονδιακή λύση κοντά στις τουρκικές απαιτήσεις για δύο ξεχωριστά κράτη.Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, αναγνώρισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει γνώση του δημοσιεύματος.«Κατανοώ το ενδιαφέρον και την περιέργειά σας για το δημοσίευμα του Independent», ανέφερε.«Το έχουμε δει, το έχουμε διαβάσει το δημοσίευμα», πρόσθεσε ο κ. Ντουζαρίκ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει εάν οι προτάσεις που περιγράφονται σε αυτό αντανακλούν, εν όλω ή εν μέρει, την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα.Επανέλαβε ότι «ο Γενικός Γραμματέας και η Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, παραμένουν προσηλωμένοι στην υποστήριξη των ηγετών στην Κύπρο προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων».Ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ πρόσθεσε ότι το Κυπριακό συζητήθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Λεπτομέρειες που είδε η Independent υποδηλώνουν ότι η κα Holguin προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ε.Ε., απομακρυσμένη από το ομοσπονδιακό μοντέλο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων.Εκτιμάται ότι ελπίζει ότι η δομή είναι τέτοια που οι Ελληνοκύπριοι θα μπορούσαν να αποκαλέσουν ομοσπονδία και οι Τουρκοκύπριοι συνομοσπονδία – γεφυρώνοντας το χάσμα μέσω σκόπιμης «εποικοδομητικής ασάφειας».Υπό τον προηγούμενο παράνομο ψευτο-“πρόεδρο”, Ερσίν Τατάρ (Ersin Tatar), με την υποστήριξη της τουρκικής κυβέρνησης στην Άγκυρα, οι Τουρκοκύπριοι πίεσαν για μια καθαρή λύση δύο κρατών. Αλλά από τότε που κέρδισε τις ψευτο-“εκλογές” πέρυσι, ο νέος, Τουφάν Έρχουρμαν, υιοθέτησε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση.