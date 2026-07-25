Θορυβημένη η Hürriyet: Η Αθήνα εγκρίνει πακέτο όπλων αξίας 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ

Προσέξτε το κείμενο της τουρκικής εφημερίδας που ακολουθεί. Λες και αναφέρεται στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελβατίας. Η του Περού. Τα ...

Η Ελλάδα επεκτείνει το εξοπλιστικό της πρόγραμμα, το οποίο έχει επιταχύνει τα τελευταία χρόνια, με ένα νέο βήμα.Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενέκρινε ένα αμυντικό πακέτο αξίας περίπου 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, γράφει η Τουρκάλα Ντουίγκου Λελόγλου που παρακολουθεί τον ελληνικό Τύπο.Όπως σημειώνει, στην καρδιά του πακέτου βρίσκεται η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας που θα αναπτυχθεί από κοινού με το Ισραήλ. Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι αυτό το πακέτο εγκρίνει ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος εξοπλισμών της Ατζέντας 2030 και ότι η Ασπίδα του Αχιλλέα θα τεθεί σε λειτουργία εντός 35 μηνών.Θα πάει στην Αθήνα ισραηλινή αντιπροσωπείαΜετά την απόφαση, οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο. Η επίσημη συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στην Αθήνα εντός μίας έως δύο εβδομάδων και αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα μια ισραηλινή αντιπροσωπεία για τον σκοπό αυτό.Οι ισραηλινές εταιρείες IAI, Elbit Systems και ΕΛΤΑ θα είναι οι κύριοι ανάδοχοι του έργου. Το σύστημα θα περιλαμβάνει τα συστήματα αεράμυνας Barak MX, David’s Sling και Spyder, ενώ η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα συμβάλει επίσης στο έργο.Το αμυντικό πακέτο περιλαμβάνει επίσης στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-390 Millennium, πυραύλους Hellfire, μικροδορυφορικά συστήματα και διάφορα έργα εκσυγχρονισμού.Αυτοκίνητα και οχήματαΤα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες αποκτώντας πολλά προηγμένα οπλικά συστήματα, κυρίως μαχητικά αεροσκάφη Rafale και φρεγάτες Belharra από τη Γαλλία, και μαχητικά αεροσκάφη F-35 από τις Ηνωμένες ΠολιτείεςΗ ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί επίσης στενά την πιθανότητα παράδοσης των έξι F-35 που είχε παραγγείλει προηγουμένως η Τουρκία σε περίπτωση πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ-Τουρκίας.Ως εκ τούτου, ενώ εντείνει τις προσπάθειές της με την Ουάσινγκτον για την επιτάχυνση του δικού της χρονοδιαγράμματος παράδοσης των F-35, τα πρώτα ελληνικά F-35 δεν αναμένεται να τεθούν σε υπηρεσία πριν από το 2029.