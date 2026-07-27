Hellfire και Spike NLOS: Τα Apache της Αεροπορίας Στρατού αποκτούν υπεροπλία στο πεδίο της μάχης

Η ενίσχυση της ισχύος πυρός της Αεροπορίας Στρατού συνεχίζεται με σταθερά βήματα, καθώς μετά την ένταξη των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ...







Το πρόγραμμα των νέων Hellfire



Η απόφαση για την προμήθεια νέων AGM-114 Hellfire έρχεται να καλύψει μία από τις σημαντικότερες επιχειρησιακές ανάγκες της Αεροπορίας Στρατού, καθώς τα συγκεκριμένα βλήματα αποτελούν εδώ και



Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους περίπου 64 εκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβάνει την προμήθεια νέων πυραύλων Hellfire, καθώς και εξοπλισμό υποστήριξης, εκπαίδευσης και ανταλλακτικά, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης επιχειρησιακή αξιοποίησή τους για πολλά ακόμη χρόνια.



Αν και ο ακριβής αριθμός των βλημάτων δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί, πληροφορίες κάνουν λόγο για μερικές εκατοντάδες Hellfire, αριθμός που θεωρείται ικανός να ανανεώσει σημαντικά τα διαθέσιμα αποθέματα της Αεροπορίας Στρατού και να εξασφαλίσει αυξημένη διαθεσιμότητα πυρομαχικών για εκπαίδευση και επιχειρησιακή χρήση.



Η συγκεκριμένη προμήθεια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συμπληρώνει τις υπόλοιπες κινήσεις ενίσχυσης της Αεροπορίας Στρατού, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει νέα ελικόπτερα OH-58D Kiowa Warrior, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση των Spike NLOS στα Apache και συνεχίζει την αναβάθμιση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.











Hellfire: Το όπλο που έκανε τα Apache θρύλο



Από την πρώτη ημέρα που το Apache μπήκε σε υπηρεσία, το όνομά του ταυτίστηκε με τον AGM-114 Hellfire.



Ο Hellfire σχεδιάστηκε εξαρχής ως ένα εξαιρετικά ακριβές αντιαρματικό βλήμα, ικανό να καταστρέφει τα πλέον σύγχρονα άρματα μάχης, αλλά πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα πολυδύναμο όπλο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σχεδόν κάθε στόχου στο πεδίο της μάχης.



Με μήκος περίπου 1,63 μέτρα, βάρος περίπου 49 κιλά και υπερηχητική ταχύτητα που προσεγγίζει το Mach 1,3, ο Hellfire μπορεί να πλήξει στόχους σε αποστάσεις που φθάνουν έως και τα 8-11 χιλιόμετρα, ανάλογα με την έκδοση και το επιχειρησιακό προφίλ βολής.



Η μεγάλη του ακρίβεια οφείλεται στο σύστημα καθοδήγησης με λέιζερ, ενώ στις νεότερες εκδόσεις Longbow χρησιμοποιείται καθοδήγηση μέσω ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος, επιτρέποντας την εμπλοκή στόχων ακόμη και σε ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



Στην πράξη, το βλήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο κατά αρμάτων μάχης, αλλά και εναντίον τεθωρακισμένων οχημάτων, πυροβολικού, οχυρωμένων θέσεων, αποθηκών πυρομαχικών, σταθμών διοίκησης, ταχυπλόων σκαφών, εχθρικών συγκεντρώσεων και άλλων στόχων υψηλής αξίας.



Η δυνατότητα αυτή μετατρέπει το Apache από ένα καθαρά αντιαρματικό ελικόπτερο σε ένα εξαιρετικά ευέλικτο μέσο κρούσης, ικανό να υποστηρίξει κάθε είδους χερσαία επιχείρηση.













Η μεγαλύτερη, όμως, αλλαγή για την ελληνική Αεροπορία Στρατού δεν είναι μόνο η απόκτηση νέων Hellfire.



Είναι ο συνδυασμός τους με τους πυραύλους Spike NLOS, οι οποίοι ήδη εντάσσονται στα AH-64A+, δημιουργώντας ένα εντελώς νέο επιχειρησιακό περιβάλλον.



Για πρώτη φορά τα ελληνικά Apache αποκτούν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δύο εντελώς διαφορετικές κατηγορίες κατευθυνόμενων όπλων, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά.



Ο Spike NLOS προσφέρει δυνατότητα προσβολής στόχων σε αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων, χωρίς το ελικόπτερο να απαιτείται να πλησιάσει την περιοχή στόχου. Μπορεί να προσβάλλει στόχους πίσω από φυσικά εμπόδια, σε νησιά, σε αποβατικές συγκεντρώσεις, ακόμη και σε κινούμενα πλοία ή οχήματα, λαμβάνοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο από τον αισθητήρα του ίδιου του πυραύλου.



Ο Hellfire, αντίθετα, αποτελεί το ιδανικό όπλο για την κύρια φάση της μάχης.



Όταν το Apache εισέρχεται στην περιοχή επιχειρήσεων και απαιτείται ταχεία καταστροφή μεγάλου αριθμού τεθωρακισμένων ή άλλων στόχων, ο Hellfire προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό ακρίβειας, ισχύος και ταχύτητας εμπλοκής.



Με άλλα λόγια, οι Spike NLOS επεκτείνουν το επιχειρησιακό βάθος των Apache, ενώ οι Hellfire παραμένουν το βασικό όπλο με το οποίο τα ελληνικά επιθετικά ελικόπτερα θα δώσουν την κύρια μάχη.

Καθοριστικός ρόλος για τα Apache Delta



Αν οι Spike NLOS αλλάζουν τις δυνατότητες των AH-64A+, οι Hellfire παραμένουν το απόλυτο όπλο για τα AH-64D Apache Longbow.



Τα ελληνικά Apache Delta διαθέτουν το προηγμένο ραντάρ Longbow πάνω από τον κύριο έλικα, το οποίο επιτρέπει τον ταχύ εντοπισμό και την παρακολούθηση δεκάδων στόχων ταυτόχρονα χωρίς το ελικόπτερο να εκτίθεται πλήρως.



Σε συνδυασμό με τους Hellfire Longbow, το πλήρωμα μπορεί να εντοπίσει, να επιλέξει και να προσβάλει πολλαπλούς στόχους μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή σε περιβάλλον με περιορισμένη ορατότητα.



Το χαρακτηριστικό αυτό αυξάνει κατακόρυφα την επιβιωσιμότητα του ελικοπτέρου, καθώς μειώνει τον χρόνο παραμονής του σε επικίνδυνη περιοχή και επιτρέπει την ταχεία αποχώρηση μετά την εκτόξευση των βλημάτων.





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Η ενίσχυση της ισχύος πυρός της Αεροπορίας Στρατού συνεχίζεται με σταθερά βήματα, καθώς μετά την ένταξη των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Spike NLOS, σειρά παίρνει η ανανέωση του αποθέματος των βλημάτων AGM-114 Hellfire, του βασικού όπλου των επιθετικών ελικοπτέρων Apache.Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερη επιχειρησιακή σημασία, καθώς εξασφαλίζει ότι ο στόλος των ελληνικών Apache θα διαθέτει επαρκή αριθμό σύγχρονων πυραύλων για την εκτέλεση του συνόλου των αποστολών που αναλαμβάνει, από την αντιαρματική μάχη έως την υποστήριξη χερσαίων δυνάμεων και την προσβολή στόχων υψηλής αξίας.Η προμήθεια των νέων Hellfire αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα της συνολικής αναβάθμισης της Αεροπορίας Στρατού. Δεν αφορά απλώς την αγορά νέων πυραύλων, αλλά ενισχύει ουσιαστικά την αποτρεπτική ισχύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε μια περίοδο κατά την οποία το πεδίο της μάχης μεταβάλλεται ραγδαία και η ανάγκη για όπλα ακριβείας είναι μεγαλύτερη από ποτέ.Τα επιθετικά ελικόπτερα AH-64 Apache παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα μέσα πυρός του Ελληνικού Στρατού. Η δυνατότητά τους να επιχειρούν ημέρα και νύχτα, να πετούν σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος, να εκμεταλλεύονται το ανάγλυφο του εδάφους και να εξαπολύουν κατευθυνόμενα πλήγματα με υψηλή ακρίβεια, τα καθιστά πολύτιμο πολλαπλασιαστή ισχύος τόσο στον Έβρο όσο και στο νησιωτικό περιβάλλον του Αιγαίου.