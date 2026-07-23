Ασπίδα Αχιλλέα, πύραυλοι HELLFIRE, αναβάθμιση ΜΕΚΟ, C-390: Τα 10+1 εξοπλιστικά που ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ

Πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ, με κυριότερο το νέο σύστημα αεράμυνας της χώρας που έχ...







Αντιαεροπορικό σύστημαAP



Εκτός βέβαια από την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε ακόμη 9 εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και τη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα στις ΗΠΑ, με σκοπό να δημιουργηθεί δεξαμενή αξιωματικών με εξειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη.



Τα σημαντικότερα εξ αυτών αφορούν στην προμήθεια τριών νέων μεταγωγικών αεροσκαφών C-390 Millennium της Embraer, την προμήθεια του μη επανδρωμένου συστήματος HERON 1, την αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα, αλλά και προμήθεια πυραύλων HELLFIRE για την ενίσχυση των επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache.



Τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ



Ειδικότερα, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε:



1. Το αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και αντι-drone σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα». Εκτός βέβαια από την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε ακόμη 9 εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και τη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα στις ΗΠΑ, με σκοπό να δημιουργηθεί δεξαμενή αξιωματικών με εξειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη.Τα σημαντικότερα εξ αυτών αφορούν στην προμήθεια τριών νέων μεταγωγικών αεροσκαφών C-390 Millennium της Embraer, την προμήθεια του μη επανδρωμένου συστήματος HERON 1, την αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα, αλλά και προμήθεια πυραύλων HELLFIRE για την ενίσχυση των επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache.Τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενέκρινε το ΚΥΣΕΑΕιδικότερα, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε:1. Το αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και αντι-drone σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα».









2. Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων σκαφών. 2. Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων σκαφών.









3. Το μη επανδρωμένο σύστημα HERON 1.







4. Μικροδορυφόρους SAR, με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο. 3. Το μη επανδρωμένο σύστημα HERON 1.4. Μικροδορυφόρους SAR, με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο.









5. Μη επανδρωμένα αεροχήματα Class II, με την απόκτηση 10 επιπλέον συστημάτων τύπου V-BAT. 5. Μη επανδρωμένα αεροχήματα Class II, με την απόκτηση 10 επιπλέον συστημάτων τύπου V-BAT.









6. Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης, βασικό τμήμα της στολής μαχητή. 6. Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης, βασικό τμήμα της στολής μαχητή.











7. Τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη C-390 Millennium, με το πρώτο να παραλαμβάνεται το 2027, μέσω διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας - Πορτογαλίας. 7. Τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη C-390 Millennium, με το πρώτο να παραλαμβάνεται το 2027, μέσω διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας - Πορτογαλίας.











8. Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα οκτώ θα κατασκευαστούν στον Σκαραμαγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο. 8. Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα οκτώ θα κατασκευαστούν στον Σκαραμαγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο.













9. Την αναβάθμιση των τεσσάρων ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα. 9. Την αναβάθμιση των τεσσάρων ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα.











10. Πυραύλους HELLFIRE με καθοδήγηση laser για την ενίσχυση των επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache. 10. Πυραύλους HELLFIRE με καθοδήγηση laser για την ενίσχυση των επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache.











11. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ, με στόχο τη δημιουργία δεξαμενής αξιωματικών με εξειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη. 11. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ, με στόχο τη δημιουργία δεξαμενής αξιωματικών με εξειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη.











Σε δηλώσεις του μετά το ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε πως η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με επάλληλους θόλους προστασίας και συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ύψους 700 εκατ. ευρώ. Σε δηλώσεις του μετά το ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε πως η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με επάλληλους θόλους προστασίας και συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ύψους 700 εκατ. ευρώ.







Ο Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη ΤύπουEurokinissi



Εξήγησε επίσης ότι το σύστημα συλλέγει δεδομένα από το σύνολο των αισθητήρων, τα επεξεργάζεται, τα ιεραρχεί και προτείνει απαντήσεις για κάθε απειλή, μετατρέποντας τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μια σύγχρονη μηχανή λήψης και επεξεργασίας δεδομένων και απόκρισης στις προκλήσεις.



«Εγκρίθηκε μεγάλο κομμάτι της “Ατζέντας 2030”»



Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι σήμερα εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της «Ατζέντας 2030», προσθέτοντας πως η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων, καθώς και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού προγράμματος για την περίοδο 2027-2037.

Εξήγησε επίσης ότι το σύστημα συλλέγει δεδομένα από το σύνολο των αισθητήρων, τα επεξεργάζεται, τα ιεραρχεί και προτείνει απαντήσεις για κάθε απειλή, μετατρέποντας τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μια σύγχρονη μηχανή λήψης και επεξεργασίας δεδομένων και απόκρισης στις προκλήσεις.«Εγκρίθηκε μεγάλο κομμάτι της “Ατζέντας 2030”»Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι σήμερα εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της «Ατζέντας 2030», προσθέτοντας πως η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων, καθώς και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού προγράμματος για την περίοδο 2027-2037.

Πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ, με κυριότερο το νέο σύστημα αεράμυνας της χώρας που έχει γίνει γνωστο και ως «Ασπίδα του Αχιλλέα».Πρόκειται επί της ουσίας για «θόλο» που θα καταστήσει αδιαπέραστη την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας και θα κοστίσει περί τα 3 δισ. ευρώ. Εξαιρετικά σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα συμμετάσχει στο έργο σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.Η ακτινογραφία της «Ασπίδας του Αχιλλέα»Πρόκειται για συνδυασμό ισραηλινής προέλευσης συστημάτων τα οποία θα διασυνδέονται με σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το αντίστοιχο λογισμικό. Να σημειωθεί ότι όρος για την αγορά τους ήταν η εκχώρηση του πηγαίου κώδικα που δίνει τον απόλυτο έλεγχό τους στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.