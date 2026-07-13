Δεν ξεκίναγε να 'ρθει... Στο αεροδρόμιο Gatwick όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη καταζητούμενη για την ΜΑΡΦΙΝ...

Στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη, η οποία αναζητούνταν με ερυθρά αγγελία από τις ελληνικές Αρχές για την εμ...

Στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη, η οποία αναζητούνταν με ερυθρά αγγελία από τις ελληνικές Αρχές για την εμπρηστική επίθεση με βόμβες μολότοφ στην Marfin το 2010 προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ατόμων.Η 46χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έφυγε από την Ελλάδα το αμέσως επόμενο διάστημα μετά την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας της Marfin στον οδό Σταδίου, έκανε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργαζόταν σε ένα από τα αεροδρόμια του Λονδίνου και δη στo Gatwick, ενώ διέμενε στο Μπράιτον.Οι βρετανικές Αρχές την συνέλαβαν, καθώς ήταν ενεργή η ερυθρά αγγελία και την έχουν θέσει υπό κράτηση. Ήδη έχουν γίνει οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών έτσι ώστε να εκδοθεί στην Ελλάδα, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω γυναίκα, είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές Αρχές και είχε εκφράσει την επιθυμία να προσέλθει ενώπιον των Αρχών έτσι ώστε να παράσχει εξηγήσεις.