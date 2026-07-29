Παραβιάσεις εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών από τρία τουρκικά UAV στο Αιγαίο

Η Τουρκία επανήλθε σήμερα (28.07.2026) στο Αιγαίο με νέο σκηνικό προκλητικότητας, αναπτύσσοντας τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) τα οπ...

Η Τουρκία επανήλθε σήμερα (28.07.2026) στο Αιγαίο με νέο σκηνικό προκλητικότητας, αναπτύσσοντας τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) τα οποία πραγματοποίησαν παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου αλλά και παραβάσεις του FIR Αθηνών.Συγκεκριμένα, τα τρία τουρκικά UAV προχώρησαν σε τέσσερις παραβάσεις και σε δύο παραβιάσεις, στο βόρειο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΓΕΕΘΑ.Σημειώνεται πως τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, από τις ελληνικές δυνάμεις.