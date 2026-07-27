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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Τρεις Κυριακάτικες τουρκικές παραβάσεις στο FIR Αθηνών από UAV στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Ιουλίου 27, 2026

  Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε τρεις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών την Κυριακή 26 Ιουλίου...

 



Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε τρεις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026.

Η δραστηριότητα καταγράφηκε στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, χωρίς να σημειωθεί παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου ή εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η τουρκική δραστηριότητα αφορούσε ένα μεμονωμένο UAV, ενώ δεν καταγράφηκαν σχηματισμοί αεροσκαφών.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν ήταν οπλισμένο και προχώρησε συνολικά σε τρεις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Δεν σημειώθηκε καμία παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, ούτε καταγράφηκε εμπλοκή.

Το τουρκικό UAV αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

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