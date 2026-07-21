Θα φύγουν ΜΟΝΟ όπως ήρθαν... Με παραβιάσεις του FIR Λευκωσίας και παρελάσεις, γιόρτασε ο τούρκος κατακτητής την επέτειο εισβολής του 74!

Τα καθιερωμένα πανηγύρια και η παρέλαση του τουρκικού στρατού πραγματοποιήθηκε στην κατεχόμενη Λευκωσία, κορυφώνοντας τους εορτασμούς της...

Σημειώνεται ότι η τουρκική προκλητικότητα, δεν περιορίστηκε μόνο στην παρέλαση των χερσαίων τμημάτων, αλλά για ακόμη μια φορά, σμήνος Τουρκικών μαχητικών παραβίασε τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.Σύμφωνα με το ΡΙΚ, τουρκικά F-16, πέταξαν πάνω από λεγόμενο μνημείο νίκης, που βρίσκεται στην παραλία της Κερύνεια Πέντε Μίλι, όπου έγινε η Τουρκική απόβαση το 1974.Στα πανηγύρια της ντροπής, συμμετείχαν και σκάφη του Τουρκικού πολεμικού ναυτικού που έχουν επίσης αγκυροβολήσει στην Κερύνεια.Την Τουρκική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ, την επίσκεψη του οποίου καταδίκασε μέσω ανακοίνωσης το Υπουργείο Εξωτερικών.Στην τελετή παρέστησαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ο «πρόεδρος της βουλής» Ζιγιά Όζτουρκλερ, ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, «υπουργοί», «βουλευτές», οι πρώην ηγέτες της τουρκοκυπριακής κοινότητας Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και Ερσίν Τατάρ, καθώς και η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος («ΡΤΚ»), Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι.Παρόντες ήταν ακόμη εκπρόσωποι των κατοχικών δυνάμεων, καθώς και αντιπροσωπείες κομμάτων και φορέων από την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ο κ. Έρχιουρμαν επιθεώρησε τα αγήματα, ενώ νεαροί αθλητές του παρέδωσαν σημαίες που μεταφέρθηκαν από την ακτή απόβασης στο Πέντε Μίλι.