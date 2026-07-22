«Ο Ερντογάν είναι διπρόσωπος και στηρίζει τους μουλάδες του Ιράν».... Αμερικανικό Ινστιτούτο προειδοποιεί τον Τραμπ για τα F35!

Το Gatestone Institute δημοσιεύει άρθρο του Con Coughlin με τίτλο Trump Must Abandon His Dangerous Plan to Sell F-35s to Turkey που υπο...

Το Gatestone Institute δημοσιεύει άρθρο του Con Coughlin με τίτλο Trump Must Abandon His Dangerous Plan to Sell F-35s to Turkey που υποστηρίζει ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump πρέπει να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για την πώληση υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών stealth F-35 στην Τουρκία, λόγω της ιδιαίτερα διπρόσωπης στάσης που επέδειξε ο Τούρκος Πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan κατά τις προσπάθειες τερματισμού των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.Η προθυμία του Donald Trump ακόμη και να εξετάσει την άρση της απαγόρευσης πώλησης των F-35 ερμηνεύεται στο πλαίσιο της διπλωματικής του εκστρατείας για τη σφυρηλάτηση στενότερων δεσμών με τον Recep Tayyip Erdogan — μια πρωτοβουλία την οποία ο Αμερικανός ηγέτης ανέλαβε παρά τη διεξοδικά τεκμηριωμένη υποστήριξη του Τούρκου ηγέτη προς ριζοσπαστικές ισλαμιστικές οργανώσεις, όπως η Μουσουλμανική Αδελφότητα και η Χαμάς.Επιπλέον, η διπλωματική προσέγγιση του Donald Trum0p προς τον Recep Tayyip Erdogan συνεχίζεται παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται για τη διπρόσωπη εμπλοκή της Τουρκίας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Ενώ δημοσίως η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι κύριος στόχος της είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Κόλπο, στο παρασκήνιο εργάζεται αθόρυβα παρέχοντας υποστήριξη στους αγιατολάχ.Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που αναδεικνύουν τη συνεχή υποστήριξη του Recep Tayyip Erdogan προς το ιρανικό καθεστώς περιλαμβάνονται σε αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία ματαίωσε ενεργά μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση, υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, για την εξαπόλυση εισβολής κουρδικών δυνάμεων στο Ιράν κατά τα αρχικά στάδια του πολέμου, με στόχο την ανατροπή του ισλαμικού καθεστώτος.Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ισραηλινού μέσου i24News, κουρδικές πολιτοφυλακές προετοιμάζονταν να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ιράν με στόχο την υποκίνηση πανεθνικής εξέγερσης ενάντια στο τυραννικό καθεστώς των αγιατολάχ, όταν οι ΗΠΑ ανέστειλαν την επιχείρηση κατόπιν πιέσεων από τον Recep Tayyip Erdogan.Η έκδηλα ισλαμιστική ατζέντα του Recep Tayyip Erdogan συνιστά αναμφίβολα ένα ισχυρό επιχείρημα προκειμένου ο Donald Trump να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο αναθεώρησης της απόφασής του για άρση της απαγόρευσης απόκτησης των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα.Πέραν της μακροχρόνιας υποστήριξης του Recep Tayyip Erdogan προς την ισλαμιστική ιδεολογία που πρεσβεύει η αναθεωρητική Μουσουλμανική Αδελφότητα και οι σύμμαχοί της, ο Τούρκος ηγέτης κατηγορείται επίσης ότι παρακωλύει ενεργά τις προσπάθειες της διακυβέρνησης Donald Trump για τον αφοπλισμό των τρομοκρατών της Χαμάς στη Γάζα, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας για τον θύλακα.Η απαίτηση για πλήρη παράδοση όλων των όπλων από τη Χαμάς αποτελούσε κομβικό σημείο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Donald Trump για τη Γάζα. Ωστόσο, οι προσπάθειες άσκησης πίεσης προς την ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για αφοπλισμό, έχουν παρεμποδιστεί από τις παρεμβάσεις της Τουρκίας και του Κατάρ -του κράτους του Κόλπου που επίσης υποστηρίζει ποικίλες ισλαμιστικές οργανώσεις- οι οποίες χρησιμοποίησαν ενεργά την επιρροή τους για να καθυστερήσουν τη διαδικασία αφοπλισμού.Η παρελκυστική στάση της Τουρκίας στο ζήτημα του αφοπλισμού στη Γάζα ακολουθεί μια σειρά δημόσιων δηλώσεων στις οποίες ο Recep Tayyip Erdogan ανέφερε ρητά ότι θεωρεί το Ισραήλ δυνητικό εχθρό και ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν σύντομα να εμπλακούν σε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση. Καθώς η Τουρκία προσπαθεί διακαώς να αντικαταστήσει το Ιράν ως η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή, μια τέτοια προοπτική δεν μπορεί να αγνοηθεί ελαφρά τη καρδία.Ο Recep Tayyip Erdogan φαίνεται επίσης να έχει ξεκινήσει μια διπλωματική εκστρατεία προσέγγισης, πιθανότατα με μερικό, τουλάχιστον, στόχο την αποδέσμευση των εν λόγω F-35.Παρά τις εκπεφρασμένες ισλαμιστικές συμπάθειες του Recep Tayyip Erdogan και την εντεινόμενη αντιπαλότητά του με το Ισραήλ, ο Donald Trump εξέφρασε εντούτοις την πρόθεσή του να πωλήσει τα F-35 στην Άγκυρα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Recep Tayyip Erdogan στην αρχή της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.Ο Recep Tayyip Erdogan υποστηρίζει ότι δεν έχει ακόμη αποσυσκευάσει τους S-400, οι οποίοι κατασκευάστηκαν για έναν και μόνο λόγο: να στοχεύουν και να εξουδετερώνουν τα F-35. Προφανώς, θα τους αποσυσκευάσει αφού τα F-35 παραδοθούν με ασφάλεια.Η κίνηση αυτή προκάλεσε φόβους στο Πεντάγωνο ότι η παραχώρηση πρόσβασης στην Τουρκία στο άκρως απόρρητο πρόγραμμα των F-35 θα επέτρεπε στους Ρώσους —οι οποίοι διατηρούν στενούς δεσμούς με την Άγκυρα— να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία stealth του μαχητικού αεροσκάφους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη δυνατότητά του να διαφεύγει από τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα.Παρά τις διεξοδικά τεκμηριωμένες αυτές ενστάσεις για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 —με την Άγκυρα να φέρεται να ασκεί πιέσεις για την αγορά έως και 100 μαχητικών stealth— ο Donald Trump φαίνεται τώρα διατεθειμένος να χαλαρώσει την απαγόρευση που επέβαλε κατά την πρώτη θητεία του και να επιτρέψει την προώθηση της πώλησης των αεροσκαφών στην Τουρκία.Η αλλαγή στάσης του Donald Trump στο ζήτημα των F-35 έχει ήδη προκαλέσει ευρείες αντιδράσεις από πολλές πλευρές. Η Ελλάδα, η οποία ιστορικά παραμένει σε αντιπαράθεση με την Τουρκία για μια σειρά περιφερειακών ζητημάτων, όπως η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή της βόρειας Κύπρου, έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση αυτή.Η κίνηση του Donald Trump αναμένεται επίσης να συναντήσει σθεναρή αντίσταση από το Ισραήλ, την άλλη χώρα που απειλείται πιο άμεσα από μια συχνά επιθετική Τουρκία. Το Ισραήλ έχει ήδη εντάξει με επιτυχία τα F-35 στην πολεμική του αεροπορία, με το μαχητικό stealth να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει μείνει τόσο ικανοποιημένη από την απόδοση των F-35, που η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή της να αγοράσει επιπλέον 50 αεροσκάφη — μια κίνηση που θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της εξαιρετικά κρίσιμης αεροπορικής υπεροχής του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.Οποιαδήποτε κίνηση των ΗΠΑ για πώληση των F-35 στην Άγκυρα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, παρέχοντας στους Τούρκους τη δυνατότητα να αναλύσουν την άκρως απόρρητη τεχνολογία που δίνει στην Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αποφασιστικό πλεονέκτημα στην εναέρια μάχη.Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Benjamin Netanyahu έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στην προτεινόμενη συμφωνία, προειδοποιώντας σε συνέντευξή του στο CNN ότι η πώληση των πιο εξελιγμένων μαχητικών αεροσκαφών της Αμερικής «δεν καθιστά την Τουρκία φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες». Στο πλαίσιο μιας κλιμακούμενης διαμάχης με τον Recep Tayyip Erdogan, ο Benjamin Netanyahu περιέγραψε την Άγκυρα ως «ένα καθεστώς που έχει μολυνθεί από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες».Η πρόταση του Donald Trump για πώληση των F-35 στην Τουρκία αναμένεται να προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο προσδοκάται ότι δεν θα εμφανιστεί διατεθειμένο να άρει την απαγόρευση που επιβλήθηκε στην Τουρκία λόγω των στενών δεσμών της με τη Ρωσία και το Ιράν, καθώς και λόγω της συνεχιζόμενης -αν και προσωρινά υποτονικής- εχθρότητάς της απέναντι στο Ισραήλ και την Ελλάδα, αλλά και της επέκτασης της κατοχής της στη βόρεια Κύπρο.Η πρώτη δημόσια κίνηση εναντίον μιας πιθανής αλλαγής πολιτικής στο ζήτημα των F-35 έγινε από την Αμερικανίδα Βουλευτή Dina Titus (Δημοκρατική, Νεβάδα), η οποία συγκέντρωσε τις υπογραφές 18 μελών σε επιστολή προς την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων.Οι νομοθέτες ζητούν εγγυήσεις ότι η ισχύουσα αμερικανική νομοθεσία θα τηρηθεί και ότι το Κογκρέσο θα είναι έτοιμο να παρεμβεί εάν η διακυβέρνηση επιχειρήσει να προχωρήσει στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα.Με τις αντιδράσεις να διογκώνονται πανταχόθεν ενάντια στην προτεινόμενη συμφωνία, ο Donald Trump θα ήταν φρόνιμο να λάβει υπόψη τις αιτιάσεις των επικριτών του και να εγκαταλείψει το σχέδιό του για την παροχή των πιο εξελιγμένων πολεμικών αεροσκαφών στον κόσμο στον έκδηλα φιλοϊσλαμιστή, γοητευτικό αλλά αμείλικτο ηγέτη της Τουρκίας — ο οποίος δεν διστάζει να εξαρθρώσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, να εξουδετερώσει κάθε πολιτική αντιπολίτευση, να φυλακίσει, να βασανίσει και να απελάσει δημοσιογράφους, καθώς και να διώξει Χριστιανούς, Κούρδους, Αλεβίτες και άλλους υποτιθέμενους αντικαθεστωτικούς.Ο Con Coughlin είναι Διευθυντής Ρεπορτάζ θεμάτων άμυνας HEτης εφημερίδας Telegraph και Διακεκριμένος Ανώτερος Ερευνητής στο Gatestone Institute.