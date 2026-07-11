Το Ιράν ανακοινώνει ότι έχει την ικανότητα να ανιχνεύει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35

Το Ιράν επιβεβαίωσε την ικανότητά του να ανιχνεύει αμερικανικά stealth μαχητικά F-35, σε μια κίνηση που στοχεύει να αποδείξει την αποτελ...

Το Ιράν επιβεβαίωσε την ικανότητά του να ανιχνεύει αμερικανικά stealth μαχητικά F-35, σε μια κίνηση που στοχεύει να αποδείξει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αεράμυνας και παρακολούθησης, παρά τις προηγμένες τεχνολογίες stealth που διαθέτουν αυτά τα αεροσκάφη.Η Τεχεράνη επικαλέστηκε εικόνες που, όπως ισχυρίζεται, τραβήχτηκαν από ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 να πετάει πάνω από την πόλη Ισφαχάν στο κέντρο της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταγραφή του αεροσκάφους στον ιρανικό εναέριο χώρο αποτελεί απόδειξη της ικανότητας των ιρανικών συστημάτων παρακολούθησης να ανιχνεύουν αυτό το είδος μαχητικού αεροσκάφους stealth.Σπάνιες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χθες το πρωί (9 Ιουλίου) από έναν παρατηρητή αεροσκαφών στην πόλη Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν έδειχναν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35A Lightning II που ανήκουν στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ή στην Εθνοφρουρά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ να πετούν πάνω από την πόλη.Το βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει τα μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τον ιρανικό εναέριο χώρο χωρίς καμία ένδειξη ότι αναχαιτίστηκαν ή παρεμποδίστηκαν ενώ βρίσκονταν στον εναέριο χώρο όπου εμφανίστηκαν.Οι εικόνες προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δεδομένης της σπανιότητας της καταγραφής τέτοιων σκηνών, ειδικά επειδή τραβήχτηκαν μέσα στην πόλη Ισφαχάν, η οποία είναι ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικά κέντρα στο Ιράν και περιλαμβάνει σημαντικές στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.Αυτός ο ισχυρισμός έρχεται εβδομάδες αφότου το Ιράν ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου, ότι κατάφερε να καταρρίψει μαχητικά αεροσκάφη F-35, ισχυρισμοί που αντιμετωπίστηκαν τότε με εκτεταμένο σκεπτικισμό, ελλείψει ανεξάρτητων στοιχείων που να τους επιβεβαιώνουν.ΣτρατόςΟι ιρανικές αρχές δεν παρείχαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα μέσα ή τα συστήματα που, όπως δήλωσαν, χρησιμοποίησαν για την ανίχνευση του αεροσκάφους και δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τις εικόνες που κυκλοφόρησαν ή τους ιρανικούς ισχυρισμούς σχετικά με τις δυνατότητες ανίχνευσης.Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ιράν ανακοίνωσε περισσότερες από μία φορές ότι είχε καταφέρει να καταρρίψει stealth μαχητικά F-35 και το θεώρησε ως ένα πρωτοφανές στρατιωτικό επίτευγμα, δεδομένου ότι αυτό το αεροσκάφος είναι ένα από τα πιο προηγμένα μαχητικά στον κόσμο και χαρακτηρίζεται από χαμηλή υπογραφή ραντάρ που καθιστά την ανίχνευση και την αναχαίτισή του πολύ δύσκολο έργο.Αυτές οι ανακοινώσεις έγιναν μέσω επίσημων δηλώσεων και αναφορών στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης που ισχυρίζονταν ότι τα ιρανικά συστήματα αεράμυνας είχαν καταρρίψει μαχητικά αεροσκάφη F-35, ενώ δημοσιεύθηκαν ακόμη και φωτογραφίες και βίντεο που φέρονται να τεκμηριώνουν την επιχείρηση.Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί αντιμετωπίστηκαν με ευρύ σκεπτικισμό, καθώς δεν παρουσιάστηκαν ανεξάρτητα και οριστικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την καταστροφή ενός F-35 ή την ανάκτηση των συντριμμιών του. Επιπλέον, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ εξέδωσαν καμία επιβεβαίωση για την απώλεια ενός τέτοιου αεροσκάφους σε αυτά τα περιστατικά.Αντιθέτως, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αρνήθηκε αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι κανένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 δεν καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν. Ωστόσο, σε ένα περιστατικό, η Ουάσινγκτον παραδέχτηκε ότι ένα αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε στρατιωτική βάση αφού υπέστη ζημιά κατά τη διάρκεια μιας πολεμικής αποστολής, αλλά τόνισε ότι το αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε και ότι ο πιλότος επέζησε.Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η απόδειξη της κατάρριψης ενός stealth μαχητικού όπως το F-35 απαιτεί σαφή φυσικά στοιχεία, όπως επαληθεύσιμες εικόνες των συντριμμιών ή επίσημες δηλώσεις του χειριστή που επιβεβαιώνουν την απώλεια – καμία από τις οποίες δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα μέχρι στιγμής. Επομένως, οι αντικρουόμενες αφηγήσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένουν αμφιλεγόμενες, τυλιγμένες σε αυτό που είναι γνωστό ως «ομίχλη του πολέμου», όπου οι στρατιωτικές πληροφορίες είναι συνυφασμένες με τον πληροφοριακό πόλεμο και την προπαγάνδα.