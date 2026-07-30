Πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ: Η Τουρκία δεν θα πάρει F-35 ενώ το Κατάρ διοικείται από «τρομοκράτες με κοστούμια»

Η Τουρκία αγνοεί το Ισραήλ και συνεχίζει ακάθεκτη τα σχέδια της στην Ανατολική Μεσόγειο Καταιγιστικές δηλώσεις του πρώην Ισραηλινού πρωθ...

Η Τουρκία αγνοεί το Ισραήλ και συνεχίζει ακάθεκτη τα σχέδια της στην Ανατολική ΜεσόγειοΚαταιγιστικές δηλώσεις του πρώην Ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ αντικατοπτρίζουν τη βαθιά ανησυχία του Ισραήλ για την αλλαγή των ισορροπιών στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ανοιχτός στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, επιτέθηκε με σφοδρό τρόπο κατά του οποιαδήποτε σεναρίου πωλήσεως αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την Άγκυρα και την Ντόχα μέρος μιας ανερχόμενης απειλής για το Ισραήλ.Ο Μπένετ κλήθηκε να σχολιάσει τη στάση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται θετικός απέναντι στην προοπτική παράδοσης F-35 στην Τουρκία, παρά τις ισραηλινές αντιρρήσεις.Ο Ισραηλινός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι, ενώ το «σιιτικό ριζοσπαστικό τόξο» που συνδέει με το Ιράν, το Ιράκ και τη Χεζμπολάχ βρίσκεται, σε πτώση, μια τεράστια «σουνιτική ριζοσπαστική ισλαμική» δύναμη βρίσκεται σε άνοδο, εννοώντας την Τουρκία που κινείται με χρήμα του Κατάρ.Ο Μπένετ αποκάλυψε το γενικό πνεύμα που επικρατεί στο Ισραήλ, το οποίο λέει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί επουδενί ο εξοπλισμός χωρών σαν την Τουρκία, η οποία στρέφονται εναντίον του.Ο ίδιος χαρακτηρίζει την Τουρκία ως μια «νέα στρατηγική απειλή» και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται το Κατάρ ως εχθρικό κράτος λόγω της υποστήριξής τους σε οργανώσεις όπως η Χαμάς.Την ίδια στιγμή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με τον Χαλίλ αλ-Χάγια, τον νεοεκλεγέντα επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, και μια αντιπροσωπεία της Χαμάς, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Φιντάν συνεχάρη τον αλ-Χάγια για τον διορισμό του κατά τη διάρκεια της συνάντησης.Οι σχέσεις του Ισραήλ και της Τουρκίας διανύουν περίοδο βαθιάς στρατηγικής ρήξης και οξείας λεκτικής αντιπαράθεσης, χωρίς ωστόσο να βρίσκονται σε κατάσταση άμεσου ή κזηρυγμένου πολέμου. Ο ανταγωνισμός τους τροφοδοτείται από γεωπολιτικές συγκρούσεις στη Συρία, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, παράμεινα όμως σε επίπεδο ελεγχόμενης περιφερειακής έντασης.Ο κίνδυνος είναι τεράστιος τα επόμενα λίγα χρόνια για μεγάλη ανάφλεξη σε Αιγαίο-Ανατολική Μεσόγειο, αφού εκτιμάται ότι και μετά την πτώση του Ερντογάν, το καθεστώς του θα ελέγχει τις πολιτικές εξελίξεις, σε ένα δίπολο με τους πολιτικούς, που θα θυμίζει Ιράν ( Φρουροί της Επανάστασης-πολιτικοί).Η γεωπολιτική ανάλυση της Ανατολικής Μεσογείου αναδεικνύει συχνά το σενάριο ενός «βαθέως κράτους» στην Τουρκία, το οποίο θα μπορούσε να διατηρήσει μια επιθετική αναθεωρητική ατζέντα στο Αιγαίο ακόμη και μετά την εποχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Το πιο σημαντικό όμως αφορά το περιβόητο Δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο όχι μόνο δεν αποτελεί προσωπική πολιτική του Ερντογάν, αλλά υιοθετείται από το σύνολο του τουρκικού κατεστημένου (κεμαλιστές, εθνικιστές και ισλαμιστές).Η ελίτ της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και οι δομές ασφαλείας έχουν αυτόνομη ισχύ που δύσκολα θα καμφθεί από μια νέα πολιτική κυβέρνηση, ή από έξωθεν παρεμβάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, ενώ επίσης η άθλια οικονομική κατάσταση στην Τουρκία συχνά οδηγεί την εκάστοτε ηγεσία στην εξαγωγή εσωτερικών κρίσεων μέσω της εθνικιστικής ρητορικής.Ότι και να δηλώνουν ειδικοί εντός και εκτός Ελλάδος, η Τουρκία θα έρθει σε πολεμική αντιπαράθεση τόσο με την Ελλάδα, όσο και με το Ισραήλ, και τότε τα οπλοστάσια των χωρών αυτών θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, μαζί με το προσωπικό.Οι Τούρκοι τα σχέδια τα οποία ανακοίνωσαν σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, θα επιχειρήσουν 100% να τα εφαρμόσουν, και σε συνδυασμό με την σταδιακή απόσυρση των ΗΠΑ, η Ανατολική Μεσόγειο θα πάρει κυριολεκτικά "φωτιά", σε μια αναμέτρηση χωρίς αύριο.