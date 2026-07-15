Ο πρέσβης του Προέδρου Τράμπ στο ΝΑΤΟ λέει όλη την αλήθεια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία: «Ο νόμος είναι δύσκολο να σπάσει»…

Μπορεί ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Ματ Γουίτακερ, να έστειλε ένα νέο μήνυμα υπέρ της επανένταξης της Τουρκίας...

Μπορεί ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Ματ Γουίτακερ, να έστειλε ένα νέο μήνυμα υπέρ της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά την ίδια στιγμή τόνισε ότι ο νόμος που αφορά το ρωσικό σύστημα S-400, είναι δύσκολο να “σπάσει”.Δήλωσε πάντως ότι η πώληση των αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα είναι μια συμφωνία «που μπορεί να γίνει», αν και στο τέλος δείχνει προς την άλλη κατεύθυνση. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, βλέπει μεν μια ρεαλιστική πορεία για την Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, εάν, όμως, αποσύρει το ρωσικής κατασκευής σύστημα αεράμυνας S-400 που απέκτησε το 2019.Σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNN, ο Γουίτακερ αποκάλυψε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το θέμα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συμφωνία μπορεί τελικά να ολοκληρωθεί. Αλλά, «ο νόμος είναι πολύ σαφής», είπε.«Πιστεύω ότι πρόκειται για μια συμφωνία που είναι εφικτό να γίνει. Πιστεύω ότι θα συμβεί. Ο Πρόεδρος Τραμπ θα διασφαλίσει ότι θα επιτευχθεί η σωστή συμφωνία για την πώληση των F-35 στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε.Παράλληλα, ο Αμερικανός αξιωματούχος αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες στο αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με το ενδεχόμενο ευαίσθητη τεχνολογία των F-35 να εκτεθεί στη Ρωσία, εξαιτίας της κατοχής των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία.Ο Γουίτακερ ανέφερε ότι η αμερικανική νομοθεσία εξακολουθεί να συνδέει την υπόθεση των S-400 με οποιαδήποτε επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζοντας ότι ακόμη και αν εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις και ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες, τα αεροσκάφη δεν θα παραδοθούν άμεσα αλλά μέσω σταδιακού χρονοδιαγράμματος.Αναφερόμενος στην Τουρκία, χαρακτήρισε τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις «ιδιαίτερα ικανό σύμμαχο, πλήρως ενσωματωμένο στη Δύση», λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία με την Άγκυρα.Ο ηγέτης του ακροδεξιού τουρκικού κόμματος MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, χαρακτήρισε σημαντική τη βούληση για άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA και επανεξέταση της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, δήλωσε ότι κάθε θετικό βήμα προς την Άγκυρα «δεν αποτελεί χάρη», αλλά καθυστερημένη αποκατάσταση της δικαιοσύνης, μετά την «άδικη μεταχείριση» που, όπως υποστήριξε, υπέστη η Τουρκία από τους συμμάχους της.Ο Μπαχτσελί χαρακτήρισε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σημείο καμπής για τη Συμμαχία, σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η Ουκρανία, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα εμπάργκο μεταξύ συμμάχων, η Ανατολική Μεσόγειος και η «Γαλάζια Πατρίδα».Παράλληλα, εξήρε την ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, κάνοντας αναφορά στα KAAN, KIZILELMA, AKINCI, TCG Anadolu, MİLGEM, Altay και στα πυραυλικά συστήματα Tayfun και Bora.Αναφερόμενος στην κρίση με το Ιράν, χαρακτήρισε προβληματική τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η συμφωνία «τελείωσε» και κάλεσε τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στις δεσμεύσεις τους και το Ιράν να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.Τέλος, ζήτησε την επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι καμία εξίσωση ασφάλειας ή ενέργειας δεν μπορεί να είναι βιώσιμη χωρίς τη συμμετοχή της Άγκυρας.ΚΥΠΕ/ΑΑ/ΑΓΚΚωνσταντινούπολη, Τουρκία