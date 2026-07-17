«Σοκαριστικό να εξετάζει ο Τραμπ για F-35 στον αναξιόπιστο Ερντογάν»: Σκληρή δήλωση του γερουσιαστή βαν Χόλεν που υπενθυμίζει ότι ο νόμος είναι σαφής και δεν μπορεί να παρακαμφθεί

Σκληρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπολύει ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις βαν Χόλεν, αναφερόμενος σ...
Σκληρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπολύει ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις βαν Χόλεν, αναφερόμενος στο ζήτημα της μεταφοράς μαχητικών F-35 στην Τουρκία.
Ο γερουσιαστής του Μέριλαντ εξήγησε ότι «η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο απειλεί άμεσα την ασφάλεια των δικών μας F-35, και ο Ερντογάν αποτελεί έναν αναξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ».
«Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει καν αυτή τη μεταφορά είναι σοκαριστικό, καθώς όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ» υπογραμμίζει ο γερουσιαστής βαν Χόλεν.
Αναλυτικά το μήνυμα του Δημοκρατικού γερουσιαστή
«Εδώ και καιρό αντιτίθεμαι στη μεταφορά του προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους F-35 στην Τουρκία.
Η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο απειλεί άμεσα την ασφάλεια των δικών μας F-35, και ο Ερντογάν αποτελεί έναν αναξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ο οποίος συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
»Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει καν αυτή τη μεταφορά είναι σοκαριστικό, καθώς όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, αλλά παραβιάζει και την αμερικανική νομοθεσία.
Ο νόμος είναι σαφής: όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα των F-35.
Το Κογκρέσο το έχει καταστήσει αυτό σαφές σε διακομματική βάση, και οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει τον νόμο είναι απλώς απαράδεκτη.
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