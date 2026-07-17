«Σοκαριστικό να εξετάζει ο Τραμπ για F-35 στον αναξιόπιστο Ερντογάν»: Σκληρή δήλωση του γερουσιαστή βαν Χόλεν που υπενθυμίζει ότι ο νόμος είναι σαφής και δεν μπορεί να παρακαμφθεί

Σκληρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπολύει ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις βαν Χόλεν, αναφερόμενος σ...

Σκληρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπολύει ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις βαν Χόλεν, αναφερόμενος στο ζήτημα της μεταφοράς μαχητικών F-35 στην Τουρκία.Ο γερουσιαστής του Μέριλαντ εξήγησε ότι «η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο απειλεί άμεσα την ασφάλεια των δικών μας F-35, και ο Ερντογάν αποτελεί έναν αναξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ».«Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει καν αυτή τη μεταφορά είναι σοκαριστικό, καθώς όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ» υπογραμμίζει ο γερουσιαστής βαν Χόλεν.Αναλυτικά το μήνυμα του Δημοκρατικού γερουσιαστή«Εδώ και καιρό αντιτίθεμαι στη μεταφορά του προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους F-35 στην Τουρκία.Η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο απειλεί άμεσα την ασφάλεια των δικών μας F-35, και ο Ερντογάν αποτελεί έναν αναξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ο οποίος συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.»Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει καν αυτή τη μεταφορά είναι σοκαριστικό, καθώς όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, αλλά παραβιάζει και την αμερικανική νομοθεσία.Ο νόμος είναι σαφής: όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα των F-35.Το Κογκρέσο το έχει καταστήσει αυτό σαφές σε διακομματική βάση, και οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει τον νόμο είναι απλώς απαράδεκτη.