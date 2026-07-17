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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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«Σοκαριστικό να εξετάζει ο Τραμπ για F-35 στον αναξιόπιστο Ερντογάν»: Σκληρή δήλωση του γερουσιαστή βαν Χόλεν που υπενθυμίζει ότι ο νόμος είναι σαφής και δεν μπορεί να παρακαμφθεί

Ιουλίου 17, 2026

   Σκληρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπολύει ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις βαν Χόλεν, αναφερόμενος σ...

  



Σκληρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπολύει ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις βαν Χόλεν, αναφερόμενος στο ζήτημα της μεταφοράς μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Ο γερουσιαστής του Μέριλαντ εξήγησε ότι «η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο απειλεί άμεσα την ασφάλεια των δικών μας F-35, και ο Ερντογάν αποτελεί έναν αναξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ».


«Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει καν αυτή τη μεταφορά είναι σοκαριστικό, καθώς όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ» υπογραμμίζει ο γερουσιαστής βαν Χόλεν.

Αναλυτικά το μήνυμα του Δημοκρατικού γερουσιαστή

«Εδώ και καιρό αντιτίθεμαι στη μεταφορά του προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους F-35 στην Τουρκία.

Η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο απειλεί άμεσα την ασφάλεια των δικών μας F-35, και ο Ερντογάν αποτελεί έναν αναξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ο οποίος συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

»Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει καν αυτή τη μεταφορά είναι σοκαριστικό, καθώς όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, αλλά παραβιάζει και την αμερικανική νομοθεσία.

Ο νόμος είναι σαφής: όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα των F-35.

Το Κογκρέσο το έχει καταστήσει αυτό σαφές σε διακομματική βάση, και οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει τον νόμο είναι απλώς απαράδεκτη.

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