Ανεβάζουν ξανά στροφές! Τουρκική υπερπτήση πάνω από το Φαρμακονήσι – Αναχαίτιση από ελληνικά F-16

Κατακόρυφη αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας στο ανατολικό Αιγαίο με υπερπτήση στο Φαρμακονήσι τουρκικού drone. Απογειώθηκαν ελληνικά...

Κατακόρυφη αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας στο ανατολικό Αιγαίο με υπερπτήση στο Φαρμακονήσι τουρκικού drone. Απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά για αναχαίτιση.Του Χρήστου ΜαζανίτηΣε σοβαρή πρόκληση προχώρησε νωρίτερα σήμερα η Τουρκία, με ένα drone Akinci να πραγματοποιεί υπερπτήση πάνω από το Φαρμακονήσι. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, σπάζοντας την «σιωπή» των υπερπτήσεων για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια.Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπερπτήση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 13.00 και το drone αναχαιτίστηκε από οπλισμένο μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας.Συνολικά, σήμερα σημειώθηκαν 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, όλες από το συγκεκριμένο τουρκικό drone.