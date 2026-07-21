Η Elbit Systems of America θέλει να αναλάβει την υποστήριξη των ελληνικών F-16

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ( δείτε ΕΔΩ ) ανακοίνωσε ότι στις 16 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντησ...
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (δείτε ΕΔΩ) ανακοίνωσε ότι στις 16 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντηση εκπροσώπων της ισραηλινής εταιρείας Elbit Systems of America, με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΑ, του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) και της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ). Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες της εταιρείας στον τομέα της υποστήριξης αεροσκαφών F-16.
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