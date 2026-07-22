«Eject» Η δύσκολη απόφαση για έναν πιλότο... ΒΙΝΤΕΟ: Πώς γίνεται η διαδικασία εγκατάλειψης ενός μαχητικού αεροσκάφους

Η διαδικασία εγκατάλειψης ενός μαχητικού αεροσκάφους δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κανείς μας δεν μπορεί να καταλάβει σε τι επίπεδα βρίσκεται η...

Η διαδικασία εγκατάλειψης ενός μαχητικού αεροσκάφους δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κανείς μας δεν μπορεί να καταλάβει σε τι επίπεδα βρίσκεται η αδρεναλίνη σ΄ ένα πιλότο που καταλαβαίνει ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Η τεχνολογία των εκτινασσόμενων καθισμάτων προφανώς έχει προχωρήσει πάρα πολύ,ωστόσο το ρίσκο πάντα υπάρχει.Ετσι κι αλλιώς η διαδικασία δεν είναι ευχάριστη. Βλέποντας τα βίντεο θα καταλάβετε το γιατί. Στο πρώτο βίντεο θα δείτε σε πολύ αργή κίνηση πως εκτοξεύονται κυριολεκτικά οι πιλότοι .Στο δεύτερο πραγματικά περιστατικά με πιλότους που ανγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα αεροσκάφη τους.