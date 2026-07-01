Ρωσία: Στις φλόγες εργοστάσιο παρασκευής πυραυλικών εξαρτημάτων και διυλιστήριο μετά από «επίσκεψη» ουκρανικών drones

Εργοστάσιο παραγωγής οπλικών συστημάτων στην Πένζα της Ρωσίας τυλίχθηκε στις φλόγες, αφού χτυπήθηκε από ουκρανικά drones μεγάλης εμβέλει...

Εργοστάσιο παραγωγής οπλικών συστημάτων στην Πένζα της Ρωσίας τυλίχθηκε στις φλόγες, αφού χτυπήθηκε από ουκρανικά drones μεγάλης εμβέλειας.Το συγκεκριμένο εργοστάσιο φέρεται να αναπτύσσει κρίσιμα ηλεκτρονικά εξαρτήματα για τους ρωσικούς πυραύλους.Μάλιστα σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, εκεί πιθανότατα παράγονται εξαρτήματα και για τους πυραύλους Oreshnik.Την επίθεση στο εργοστάσιο της Πένζα, καθώς και ακόμη μία στο διυλιστήριο πετρελαίου της Ούφα, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.«Για δεύτερη φορά, οι κυρώσεις μας ως απάντηση στην παράταση του πολέμου από τη Ρωσία έφτασαν στο διυλιστήριο πετρελαίου στο Ούφα, ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής λιπαντικών της Ρωσίας. Η απόσταση είναι πάνω από 1.300 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή. Επίσης στην περιοχή Πένζα, τα όπλά μας έφτασαν σε στρατηγική εγκατάσταση του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος της Ρωσίας, που εμπλέκεται στην ανάπτυξη και παραγωγή εξαρτημάτων για πυραυλικά όπλα που οι κατακτητές χρησιμοποιούν για να χτυπούν τις πόλεις και τις κοινότητές μας. Η απόσταση μέχρι τον στόχο είναι περίπου 600 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή», ανέφερε ο Ζελένσκι.