Συναγερμός στην Αίγυπτο: Drone χτύπησε πλωτή μονάδα αποθήκευσης LNG των ΗΠΑ στη Νταμιέτα

Ένα drone χτύπησε μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που ανήκει σε εταιρεία των ΗΠΑ, στο λιμάνι της Νταμιέ...

BREAKING: Footage shows crews working to put out a fire on the US-owned floating platform in Egypt following a drone attack, with initial reports Iran struck it. pic.twitter.com/sFpRt2nfSD — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 29, 2026

Ένα drone χτύπησε μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που ανήκει σε εταιρεία των ΗΠΑ, στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey,Ειδικότερα, έκρηξη σημειώθηκε σήμερα (29.07.2026) στη Νταμιέτα της Αιγύπτου, με αναφορές για πλήγμα drone σε πλωτή μονάδα αποθήκευσης LNG των ΗΠΑ.Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου ανακοίνωσε πως δεν αναφέρθηκαν θύματα παρά μόνο υλικές ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεσης, ενώ στα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα social media φαίνεται το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η επιδρομή.Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, drone έπληξε τη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου Energos Winter, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε στο δεξαμενόπλοιο Gaslog Salem.Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή πραγματοποιείται επίθεση στην Αίγυπτο.Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ