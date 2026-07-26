Πολεμική Αεροπορία: Το Drone Dome σύστημα επιλέγεται ως C-UAS του θόλου

Αεροπορικά παιχνίδιαΗ εμφάνιση και η μαζική διάδοση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) έχει μεταβάλει ριζικά το σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας. Από εμπορικά drones ελάχιστου κόστους μέχρι στρατιωτικά συστήματα αναγνώρισης και επιθετικές πλατφόρμες, οι απειλές από UAV αυξάνονται με πρωτοφανή ρυθμό. Σε αυτό το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, οι παραδοσιακές λύσεις αεράμυνας δεν επαρκούν πάντοτε για την έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική αντιμετώπιση μικρών στόχων χαμηλού ίχνους. Η λύση σε αυτού του είδους απειλές είναι τα συστήματα anti-drone τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση με οικονομικό τρόπο.Το Drone Dome είναι ένα ολοκληρωμένο, δοκιμασμένο σε μάχη, λειτουργικό σύστημα για πλήρως αυτοματοποιημένη ανίχνευση, αναγνώριση, ταξινόμηση, εξουδετέρωση και αναχαίτιση εναέριων απειλών, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων τύπων drones. Σύμφωνα με τη RAFAEL, συστήματα της οικογένειας DRONE DOME έχουν εγκατασταθεί σε μεγάλα αεροδρόμια και στρατηγικές εγκαταστάσεις παγκοσμίως.Επιπλέον:Χρησιμοποιήθηκε από το G7 Summit στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021.Αξιολογήθηκε επιτυχώς στο Yuma Proving Ground των ΗΠΑ το 2022.Έλαβε θετική σύσταση από το Joint Counter-small UAS Office του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας.Αναπτύχθηκε σε επιχειρήσεις προστασίας της Συνόδου G20 στο Μπουένος Άιρες.Το σύστημα αποτελείται από:Ραντάρ RPS-42 MHS και RPS-82 ieMHRΤα ραντάρ RPS-42 MHS και RPS-82 ieMHR. Και τα δύο είναι τεχνολογίας AESA και έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν στόχους σε 5 και 10 χιλιόμετρα αντίστοιχα σε κάλυψη 360 μοιρών και σε μεγάλο ύψος. Έχουν υψηλή αντοχή σε αντίμετρα και δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών μικρών στόχων που κινούνται με διάφορες ταχύτητες. Η τεχνική Pulse Doppler των ραντάρ εξασφαλίζει εξαιρετική ακρίβεια ακόμη και απέναντι σε ντρόουν με πολύ χαμηλό ίχνος.