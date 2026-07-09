Ψεύτες... Τουρκία σε Μητσοτάκη για το casus belli: Δεν είμαστε απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς

Οι ψεύτες οι τούρκοι δεν λένε επίσης πως θεωρούν απειλή την άσκηση από την Ελλάδα των νόμιμων δικαιωμάτων της, όπως την επέκταση στα 12νμ....







Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ



«Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς. Η Τουρκία τόνισε ότι υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας.



Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουμε ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις και υπενθυμίζουμε σε όλους για άλλη μια φορά ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές».

Οι ψεύτες οι τούρκοι δεν λένε επίσης πως θεωρούν απειλή την άσκηση από την Ελλάδα των νόμιμων δικαιωμάτων της, όπως την επέκταση στα 12νμ...Σήμα προς την Αθήνα επιχειρεί να στείλει η Άγκυρα, απαντώντας στις δηλώσεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για το casus belli, με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας να υποστηρίζει ότι η Τουρκία «δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή» για την ίδια.Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας απάντησε στα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τουρκικό casus belli, τονίζοντας ότι η Τουρκία υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων μέσω «εποικοδομητικού διαλόγου» και σχέσεων καλής γειτονίας.Παράλληλα, καλεί σε αποφυγή ρητορικής που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις, σημειώνοντας ότι αυτό θα συνέβαλε θετικά στις διμερείς σχέσεις. «Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές» καταλήγει η ανακοίνωση.Η τουρκική απάντηση έρχεται στον απόηχο των δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας, όπου ο πρωθυπουργός επανέφερε το ζήτημα του casus belli, υπενθυμίζοντας ότι η απειλή πολέμου δεν μπορεί να θεωρείται συμβατή με σχέσεις καλής γειτονίας.