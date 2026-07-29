Γνωρίζετε πώς σχετίζεται η Ελλάδα με το Πείραμα της Φιλαδέλφεια

Το 1943 έγινε ένα από τα γνωστότερα πειράματα αντιβαρύτητας, γνωστό ως πείραμα της Φιλδέλφεια. Από την ομώνυμη πόλη των Η.Π.Α όπου και πραγ...









Το 1943 έγινε ένα από τα γνωστότερα πειράματα αντιβαρύτητας, γνωστό ως πείραμα της Φιλδέλφεια. Από την ομώνυμη πόλη των Η.Π.Α όπου και πραγματοποιήθηκε, το πολεμικό ναυτικό των Η.Π.Α κατάφερε να εξαφανίσει ένα ολόκληρο πλοίο το αντιτορπιλικό ELDRIDGE«βομβαρδίζοντας» το με πανίσχυρα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.Το πλοίο εξαφανίστηκε από τα μάτια όλων και ταξίδεψε στο χωροχρόνο μαζί με το πλήρωμα του,όταν υλοποιήθηκε ξανά οι σκηνές που αντίκρυσαν οι παρευρισκόμενοι μόνο σοκ προκαλούν…άνθρωποι καμένοι και »χτισμένοι» μέσα στα τοιχώματα του πλοίου..Κατά τη διάρκεια του πειράματος οι άνθρωποι περνούσαν μέσα από τα τοιχώματα του πλοίου σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους και όταν αυτό άρχισε να αποκτά ύλη εγκλώβισε και μερικά άτομα του πληρώματος στους τοίχους..Στην πλειοψηφία τους είχαν εγκαύματα σε όλο τους το σώμα και αρκετοί πήδησαν από το πλοίο την ώρα του πειράματος με αποτέλεσμα να αγνοούνται…για τους υπόλοιπους η ψυχολογική θεραπεία ήταν αναπόφευκτη είτε γιατί πραγματικά την είχαν ανάγκη ή για να εξασφαλίσουν την σιωπή τους..Επίσης λένε πως παρών στο πείραμα ήταν και ο Νικολά Τέσλα!!!!… Αυτό ελέγχεται…πάντως το πείραμα φαίνεται να είναι βασισμένο πάνω στις αρχές του Τέσλα για τον ηλεκτρομαγνητισμό..Δεν αναφέρεται όμως μόνο ο Τέσλα αλλά και ο Αινστάιν σαν ένα από τα μυαλά του πειράματος…επίσης βασίστηκε στη θεωρία περί ενοποιημένων πεδίων του Αινστάιν..Μυστήριο παραμένει για το που πήγε το πλοίο όταν αυτό εξαφανίστηκε από τα μάτια όλων..Το 1956 ο Morris Jessup, αστρονόμος και ερευνητής περιπτώσεων Α.Τ.Ι.Α(U.F.O) δέχεται ένα γράμμα από κάποιον εν ονόματι Carl Allen o οποίος ισχυριζόταν ότι τον Οκτώβριο του 1943 και ενώ ήταν μέλος του πληρώματος του εμπορικού πλοίου USS Andrew Furuseth και ενώ έπλεαν στη περιοχή του Norfolk είδε ένα πολεμικό πλοίο τυλιγμένο μέσα σε ένα σύννεφο ομίχλης..εμφανίστηκε ξαφνικά και μετά από λίγα λεπτά εξαφανίστηκε…Σημειωτέον ότι από την Φιλαδέλφεια για να βρεθεί ένα πλοίο στο Νορφολκ απαιτούσε ταξίδι 24 ωρών..Κατά περίεργο τρόπο όμως..καθώς το πείραμα επισήμως δεν έγινε ποτέ.. το αμερικανικό ναυτικό γραφείο ερευνών το 1957 ξεκίνησε έρευνα για το θέμα καθώς στην διάθεση του είχε άλλες δύο μαρτυρίες..Το 1959 ο Morris Jessup αυτοκτονεί(;) καθώς είχε πολλά προσωπικά προβλήματα.Την δεκαετία του 1980 εμφανίζεται ένας άλλος μάρτυρας εν ονόματι Al Bielek ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν υπεύθυνος για τα ηλεκτρονικά συστήματα του πλοίου στην διάρκεια του πειράματος..και λέει ότι το πλοίο μεταφέρθηκε στο 1983!!..επίσης αναγκαστικά γύρισαν πίσω στο 1943 για να σταματήσουν το πείραμα το οποίο ήταν ανεξέλεγκτο και δημιουργούσε »ρωγμές» στο χωροχρόνο!!Μια πραγματικά απίστευτη ιστορία και ίσως επηρεασμένη από την ομώνυμη ταινία που γυρίστηκε και προβλήθηκε εκείνη την εποχή και αφορούσε το πείραμα της Φιλαδέλφεια..ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι του έκαναν πλύση εγκεφάλου αμέσως μετά το πείραμα ώστε να μην θυμάται και ότι η ταινία του ξύπνησε όλες αυτές τις ΄΄χαμένες΄΄ μνήμες….Γεγονός είναι ότι δεν γνωρίζουμε περισσότερα για τα ονόματα των μελών του πληρώματος με αρκετούς ερευνητές να εκφράζουν αμφιβολίες για το αν τα άτομα που συμμετείχαν στο πείραμα ως πλήρωμα του πλοίου να ήταν το πραγματικό πλήρωμα…Αρκετοί ισχυρίζονται ότι το πείραμα αυτό δεν έγινε ποτέ…αλλά σύμφωνα με την γνώση περί ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και αντιβαρυτικών δυνάμεων δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ένα τέτοιο πείραμα δεν ήταν εφικτό..Ποια όμως η σχέση του ELDRIDGE,του πλοίου που πήρε μέρος στο πείραμα με την Ελλάδα;Το 1951 παραδίδεται στο πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας και αμέσως αλλάζουν το όνομα και το βαφτίζουν Α/Τ ΛΕΩΝ μαζί με άλλα τρία πλοία της ίδιας κλάσης που πήραν την ονομασία ΑΕΤΟΣ,ΙΕΡΑΞ,ΠΑΝΘΗΡ..και έγιναν γνωστά ως τα »Θηρία»..Όσοι υπηρέτησαν στο πλοίο κάνουν λόγο για καλώδια που δεν καταλήγουν πουθενά, ηλεκτρομαγνητικές ανωμαλίες και για παραισθήσεις μεταξύ των μελών του πληρώματος. Τα ημερολόγια του πλοίου δεν παραδόθηκαν ποτέ στο Ελληνικό ναυτικό και τα αμπάρια του ήταν σφραγισμένα…Προβλήματα όμως αντιμετώπιζε και ο ΑΕΤΟΣ σε ότι αφορά τις τηλεπικοινωνίες και τα ραντάρ..στιγμιαίες παρεμβολές μέχρι και οριστική παύση της λειτουργίας του για ώρες..Ίσως ο ΑΕΤΟΣ να ήταν τελικά το πλοίο που πήρε μέρος στο πείραμα και γι αυτό οι ανωμαλίες αυτές στην λειτουργία του..ίσως ήθελαν να μπερδέψουν τα πλοία για να χαθούν τα ίχνη του ELDRIDGE…Όπως και να χει όμως το πλοίο ήρθε στην Ελλάδα…Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 το ΛΕΩΝ οδηγείται προς διάλυση και αφού ήδη είχε παροπλιστεί από το 1991 και βρισκόταν στην Αμφιάλη,ενώ ο ΑΕΤΟΣ χαρίστηκε στην ΄΄Ενωση Ναυτικών Αντιτορπιλικών Πλοίων Συνοδείας΄΄ το 1993..όπου και μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη,επισκευάζεται και εξοπλίζεται ώστε να μοιάζει πάλι στην αρχική του μορφή…του Β παγκοσμίου πολέμου..και το 1997 γίνεται ναυτικό μουσείο..Γιατί όμως το »χάρισαν» οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα και ποιος ο ρόλος του; Ας μη ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο και για πολλές δεκαετίες αργότερα λειτουργούσε στη Νέα Μάκρη η αμερικανική ναυτική βάση και παράλληλα με την έναρξη των εργασιών στη σπηλιά του Νταβέλη στη Πεντέλη το 1977 έγιναν και κάποια έργα υποδομής στη βάση όπως τούνελ και υπόγειες αίθουσες καθώς εξοπλίστηκε και με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας..τι ήταν αυτά τα μηχανήματα και ποιες οι δυνατότητες τους.. …άγνωστο…Αλλά… πολλές περιγραφές από τους κατοίκους της Νέας Μάκρης και των γύρω περιοχών μιλάνε για τρομερές δονήσεις χωρίς όμως να είναι σεισμικές καθώς δεν εξεδόθησαν ποτέ σεισμικά δελτία..με τη πιο τρομακτική να δημοσιεύεται στο τύπο στις 21 Ιουλίου του 1979 η οποία δόνηση τρόμαξε όχι μόνο τους κατοίκους της Νέας Μάκρης άλλα και όλων των Μεσογείων…Ίσως το πλοίο αυτό να συμμετείχε και σε πειράματα αντιβαρύτητας και στην Ελλάδα καθώς αναφορές για τέτοιου είδους περιστατικά έχουμε και από την Κρήτη..στη περιοχή της Μεσσαράς άλλωστε υπάρχει και εκεί αμερικανική βάση..και μία τέτοια δόνηση επίσης δημοσιεύεται στις 3 Ιανουαρίου του 1980..Τα πειράματα αυτά σταμάτησαν ή μέχρι και σήμερα λαμβάνουν χώρα;; Αναφορές έχουμε και προσφάτως για δονήσεις και περίεργους θορύβους και από τη Κρήτη αλλά και από περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής….