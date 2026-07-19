«Εύχομαι ο Θεός να δώση γρήγορα να έλθη η Χάση του τουρκικού φεγγαριού»... Αυτή είναι η χειρόγραφη επιστολή του Γέροντα Παϊσίου σε φωτογραφία της Αγίας Σοφίας













Η χειρόγραφη επιστολή του Γέροντος Παϊσίου δημοσιεύθηκε στο βιβλίο «Μαρτυρίες προσκυνητών Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994», Τόμος 1, επιμέλεια Νικόλαος Ζουρνάνογλου.Η απόδοση του κοχλιοειδούς κειμένου -ιδιόχειρο του π. Παϊσίου- σε καρτποσταλ από την Αγιά Σοφιά είναι το παρακάτω κείμενο:«Αγαπητέ μου αδελφέ Ιωάννη,Εύχομαι ο Θεός να δώση γρήγορα να έλθη η Χάση του τουρκικού φεγγαργιού .Αμήν. Του Αγίου Δημητρίου κλείνω δύο χρόνια που προσευχήθηκα Στην Αγία Σοφιά μας, και είπα τα παράπονα μου στον Καλόν Θεόν. Με κατάλαβε ο τούρκος φύλακας πού προσευχὀμουν και με έδιωχνε έξω κλπ και πρόσθεσα και άλλα παράπονα Στον Θεόν. Πιστεύω δεν θα την αφήση την Αγία Σοφιά μας στα χέρια των βρώμικων τούρκων. Είναι ένας Λαός σαν τους γύφτους βρόμικος και φοβιτσιάρικος.τώρα δεν έχουν ιδανικά, διότι πριν πιστεύανε στον Μωάμεθ, αργότερα στον Κεμάλ. Τώρα ούτε στο Μωάμεθ πιστεύουν (γιατί μορφόθικαν κάπως , και ίδαν ότι ήτο ένας αγύρτης ο Μωάμεθ) ούτε και στον Κεμάλ πιστεύουν, αλλά στην σαρκολατρία. Ενώ εμείς πιστεύουμε Στον Χριστό. ο οποίος έχει συνέχια την Θεϊκή Του Αξία. και ο Ελληνικός Λαός έχει πάντα ιδανικά. Και τον Χριστό και την Παναγία μαζί του.Με αγάπη ΧριστούΜοναχός Παΐσιος»