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Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους, πέντε νεκροί και πέντε αγνοούμενοι

Ιουλίου 19, 2026

  Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε σήμερα από τρεις ρωσικούς πυραύλους και πέντε ναυτικοί σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό της Ο...

 



Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε σήμερα από τρεις ρωσικούς πυραύλους και πέντε ναυτικοί σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων πέντε μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη.

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, που ήταν φορτωμένο με δημητριακά, χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους τύπου κρουζ «ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων», ανέφερε η πηγή αυτή.

Οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν απομακρύνθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Οδησού, στη Μαύρη Θάλασσα.

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