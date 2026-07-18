Σε γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη... Σε προχωρημένη σήψη, φορούσε σορτσάκι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) στην Κυψέλη, όταν εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελ...

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) στην Κυψέλη, όταν εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων. Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε πως εντός βρισκόταν σορός γυναίκας η οποία ήταν σε προχωρημένη σήψη.Τη βαλίτσα εντόπισε ένας άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν η σορός της γυναίκας σε προχωρημένη σήψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φορούσε σορτσάκι.Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και να συλλεχθούν στοιχεία από τα εγκληματολογικά συνεργεία, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα δώσει απαντήσεις για την ταυτότητα της γυναίκας, τον χρόνο θανάτου και τα ακριβή αίτια.