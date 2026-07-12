Οι Διαβιβάσεις τίμησαν τη μνήμη του αγίου προστάτη τους, Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε στην έδ...













Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Διαβιβάσεων στο Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» στο Χαϊδάρι Αττικής, ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός για τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, προστάτη του Όπλου των Διαβιβάσεων.Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους o Μητροπολίτης Νικαίας κ.κ. Αλέξιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ακαδημαϊκές αρχές και λοιποί προσκεκλημένοι.