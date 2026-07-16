Κανένας αποκλεισμός για τους υποψήφιους στις στρατιωτικές σχολές λόγω ταυτοτήτων, λένε πηγές του Πενταγώνου

Καμία διάθεση να εξαιρεθούν υποψήφιοι στις Στρατιωτικές Σχολές λόγω του δελτίου Ταυτότητάς τους δεν υπάρχει σύμφωνα με πηγές του Πενταγών...

Καμία διάθεση να εξαιρεθούν υποψήφιοι στις Στρατιωτικές Σχολές λόγω του δελτίου Ταυτότητάς τους δεν υπάρχει σύμφωνα με πηγές του Πενταγώνου, μια ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία.Αντιθέτως, η σύσταση για κατοχή νέου τύπου ταυτότητας αναφορικά τους ενδιαφερόμενους να φοιτήσουν στις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων που υπήρξε επί της αρχής, εδράζεται σε πρακτικούς λόγους.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157 από 3 Αυγούστου 2026, οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της ΕΕ, ενώ στην ελληνική έννομη τάξη θα έχουν ισχύ με περιορισμούς και δύνανται να χρησιμοποιούνται ως εθνικό έγγραφο ταυτοποίησης μέχρι την πλήρη κατάργησή τους.Λόγω της παραπάνω εξέλιξης, η διευκρινιστική οδηγία έχει την έννοια της συμμόρφωσης προς το νέο πλαίσιο της αντικατάστασης των παλαιών δελτίων ταυτότητας και της διευκόλυνσής τους στις ηλεκτρονικές και διοικητικές συναλλαγές με το δημόσιο, χωρίς να σημαίνει ότι η μη έκδοση νέου τύπου ταυτότητας θα αποτελέσει κώλυμα για την κατάταξή τους, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές.Στο πλαίσιο αυτό, η σύσταση για έγκαιρη έκδοση της νέας ταυτότητας έχει κυρίως πρακτικό και προληπτικό χαρακτήρα, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς οι παλαιού τύπου ταυτότητες οδεύουν προς κατάργηση.Επομένως, οι επιτυχόντες που θα παρουσιαστούν στις Στρατιωτικές Σχολές με παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα δεν θα αποκλειστούν από την κατάταξη.Θα γίνουν κανονικά δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν την παλαιού τύπου ταυτότητά τους και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, και θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας εντός της Σχολής, καταλήγουν.