Νέο Κύμα αμερικανικών επιθέσεων σε διάφορες περιοχές κοντά στα Στενά του Ορμούζ: Πολλαπλά χτυπήματα με πυραύλους στο νησί Κεσμ

Στο στόχαστρο αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν σήμερα αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιραν...

Στο στόχαστρο αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν σήμερα αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.Το νησί Κεσμ επλήγη αρκετές φορές το απόγευμα «από αμερικανικούς πυραύλους», ανέφερε το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.Γύρω στις 18.00, τοπική ώρα, «πολλές περιοχές της ζώνης του νησιού Κεσμ χτυπήθηκαν από αμερικανικούς πυραύλους», ανέφερε.Στόχος «αεροπορικής επιδρομής από τον Αμερικανό εχθρό» έγινε επίσης η περιοχή Μπαντάρ Αμπάς, ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που επικαλείται, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα σε αυτό το κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.Όπως έγραψε η κεντρική αμερικανική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων, «Σήμερα, στις 2 μ.μ. ET, οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν να διεξάγουν ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, με σκοπό την περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων».